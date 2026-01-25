Formula 1: Η Audi F1 δημιουργεί τη δική της ακαδημία οδηγών

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η Audi, με παρελθόν στον μηχανοκίνητο αθλητισμό μπήκε στη Formula 1.

Ούτε το γεγονός ότι έχει έναν έμπειρο οδηγό, όπως ο Νίκο Χούλκενμπεργκ και έναν νέο φέρελπι τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι, κυρίως, ότι έχει βάλει στόχους, βραχυπρόθεσμους και μακρυπρόθεσμους και όταν οι Γερμανοί σχεδιάζουν κάτι από καιρό, είναι βέβαιο ότι θα το καταφέρουν. Το πόσο θα το κρατήσουν, είναι άλλο θέμα.

Βραχυπρόθεσμος στόχος της Audi είναι έως το 2030 να πάρει τίτλο στη Formula 1, οδηγού ή κατασκευαστών. Ο μακροπρόθεσμος, που έχει και βραχυπρόθεσμη ερμηνεία, είναι να παράγει νέα ταλέντα οδηγών, από τα καρτ μέχρι τα μονοθέσια της Formula 1, όπως κάνει η Red Bull με τη ακαδημία της (έβγαλε δυο παγκόσμιους πρωταθλητές, Φέτελ και Φερστάπεν) ή η McLaren (έβγαλε πρωταθλητή τον Νόρις και εξέλιξε τον Χάμιλτον και τον Ρόσμπεργκ).

Σύμφωνα με μια έρευνα του motorsport.com, με εξαίρεση τον Νίκο Ρόσμπεργκ, κάθε παγκόσμιος πρωταθλητής τα τελευταία 16 χρόνια έχει περάσει από το μηχανισμό διαχείρισης ταλέντων μιας εργοστασιακής ομάδας.

Τώρα, την ακαδημία ταλέντων της Audi θα επιβλέπει ο 3 φορές νικητής του Le Mans, πρώην οδηγός της F1, πρώην επικεφαλής της Audi στη Formula E και μετέπειτα σύμβουλος της Audi, Αλαν ΜακΝις.