Formula 1: Η Cadillac αποκαλύφθηκε μέσω τηλεοπτικού διαφημιστικού σποτ στο Super Bowl LX

Έναν ομολογουμένως εντυπωσιακό τρόπο επέλεξε η Cadillac για να αποκαλύψει το πρώτο της μονοθέσιο στη Formula 1, που θα πάρει εκκίνηση στο πρωτάθλημα που ξεκινά στις 8 Μαρτίου από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Η αμερικανική ομάδα, ως η 11η ομάδα του κορυφαίου σπορ στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, έδειξε τα χρώματα του μονοθεσίου με τηλεοπτικό διαφημιστικό σποτ κατά τη διάρκεια του Super Bowl LX στο στάδιο Levi’s στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια. Με αναμενόμενο κοινό άνω των 130 εκατομμυρίων θεατών, το Super Bowl είναι ένα από τα πιο δημοφιλή γεγονότα στον πλανήτη, κι αυτό ήταν μια τέλεια ευκαιρία για την ομάδα, ώστε να φανεί σε ένα ευρύ, παγκόσμιο κοινό.

Λίγο μετά την εμφάνιση της διαφήμισης στην τηλεόραση, ένα αντίγραφο του πρώτου αυτοκινήτου της Cadillac Formula 1 Team αποκαλύφθηκε στην Times Square, τον πιο πολυσύχναστο προορισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνοντας στους οπαδούς μια εικόνα από τον νέο χρωματικό συνδυασμό, που είναι δίχρωμο, με μία μαύρη πλευρά και μία λευκή.

Το μονοθέσιο θα χρησιμοποιεί μονάδα ισχύος της Ferrari.

Βασιζόμενο στην τέχνη του κινηματογράφου, η ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Sam Piling, του οποίου το έργο είναι γνωστό για τη μετατροπή απλών ιδεών σε εντυπωσιακές εικόνες, ενώ η μουσική επένδυση είναι του Max Richter, ενός από τους πιο επιδραστικούς σύγχρονους συνθέτες στον κόσμο. Τα χρώματα χρησιμοποιούν την ασυμμετρία ως μια σκόπιμη φιλοσοφία σχεδιασμού: μια ισορροπία γιν και γιανγκ που εκφράζεται μέσα από το έντονο ασπρόμαυρο, όπου η αποφασιστικότητα, και η απόδοση συναντούν την αισιοδοξία και τη φιλοδοξία.

«Αυτή η εμφάνιση αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από ένα απλό σχέδιο χρωμάτων. Αντιπροσωπεύει ποιοι είμαστε και τι φέρνουμε στη Formula 1», δήλωσε ο Dan Towriss, διευθύνων σύμβουλος της Cadillac Formula 1 Team Holdings.

«Η αποκάλυψη της επίσημης εμφάνισης, είναι ένα τεράστιο ορόσημο σε ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από χρόνια — κερδίζοντας τη θέση μας στο γκριντ, συναρμολογώντας μια ομάδα παγκόσμιας κλάσης και αναπτύσσοντας ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο αντάξιο της Formula 1», δήλωσε ο πρόεδρος της GM, Mark Reuss. «Για την GM, αυτό το αγωνιστικό αυτοκίνητο αναδεικνύει την αμερικανική καινοτομία, το πνεύμα και την υπερηφάνεια που θέλουμε να φέρουμε στην παγκόσμια σκηνή της F1», είπε.

Η ομάδα, η οποία έχει βάσεις στην Ινδιανάπολη της Ιντιάνα (ΗΠΑ), στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας (ΗΠΑ) και στο Σίλβερστοουν του Νορθάμπτονσαϊρ (Ηνωμένο Βασίλειο), έχει χτιστεί από την αρχή. Ιδρύθηκε σε συνεργασία μεταξύ της TWG Motorsports, του τμήματος μηχανοκίνητου αθλητισμού της TWG Global, και της General Motors (GM), και στοχεύει να συνδυάσει μια κληρονομιά μηχανικής αριστείας και μια κοινή δέσμευση για καινοτομία και απόδοση. Τόσο η TWG όσο και η GM παρέχουν πολύτιμη τεχνική, επιχειρησιακή και εμπορική υποστήριξη, τεχνογνωσία και υποδομή στην ομάδα Cadillac Formula 1.

Στην πίστα, οι Τσέκο Πέρες και Βάλτερι Μπότας θα ηγηθούν της ομάδας ως οι πρώτοι οδηγοί της. Το δίδυμο, που κατάγονται από τη Γκουανταλαχάρα του Μεξικού και τη Νάστολα της Φινλανδίας, αντίστοιχα, διαθέτει 526 εκκινήσεις, 106 τερματισμούς στο βάθρο και 16 νίκες, καθιστώντας τους ένα από τα πιο έμπειρα και επιτυχημένα ζευγάρια οδηγών στη Formula 1. Η σύνθεση των οδηγών για το 2026 περιλαμβάνει επίσης τον πρώην οδηγό των Ferrari και Sauber, Τσου Γκουανγιού, ως αναπληρωματικός οδηγός, και τον εννέα φορές νικητή του αγώνα NNT INDYCAR SERIES, Κόλτον Χέρτα, ως οδηγός δοκιμών της ομάδας, ενώ θα τρέχει και στη Formula 2, το τελευταίο σκαλοπάτι πριν από τη Formula 1, με Hitech TGR.