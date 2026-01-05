Formula 1: Η Ferrari επικεντρώνεται πρώτα την αντοχή των μοτέρ και μετά στην ισχύ τους

Οι αλλαγές στους κανονισμούς κινητήρων και σασί, έχουν αποφέρει πολλή δουλειά στις ομάδες της Formula 1.

Τα νέα μονοθέσια θα είναι ελαφρύτερα και μικρότερα, και θα δοθεί περισσότερη έμφαση στην ηλεκτρική ισχύ των κινητήριων μονάδων.

Η Ferrari, η οποία προέρχεται από μια κάκιστη χρονιά (4η στο πρωτάθλημα κατασκευαστών), θέλει να ξαναγίνει ανταγωνιστική και πράγματι το σπορ χρειάζεται μια δυνατή Scuderia.

Ο Φρεντ Βασό, επικεφαλής της Ferrari, ενόψει και του πρώτου σκέλους των δοκιμαστικών στη Βαρκελώνη (26-30 Ιανουαρίου), ενώ θα ακολουθήσουν δύο ακόμα περίοδοι δοκιμών σε Μπαχρέιν (11-13 Φεβρουαρίου) και (18-20 Φεβρουαρίου), πριν το ξεκίνημα της σεζόν από την Αυστραλία στις 8 Μαρτίου, αναφέρει ότι πρώτος στόχος της Ferrari είναι η αξιοπιστία της μονάδας ισχύος, δηλαδή να έχει διάρκεια σε πολλά χιλιόμετρα. Απώτερος στόχος είναι η απόδοση, δηλαδή η καθαρή ισχύς.

Στη Βαρκελώνη, λοιπόν, θα κριθούν πολλά, ώστε οι επόμενες δοκιμές στο Μπαχρέιν να έχουν περισσότερο χαρακτήρα προσαρμογής συμπερασμάτων, διότι ο χρόνος μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος θα είναι μικρός.

Πάντως, επειδή όλες οι ομάδες λίγο έως πολύ θα έχουν ζητήματα να λύσουν, οι νέοι κανονισμού επιτρέπουν και αναβαθμίσεις στις μονάδες ισχύος μετά από κάθε 6 αγώνες, ανάλογα την απόδοση των ομάδων. Οπότε θα δίνεται η δυνατότητα βελτιώσεων ώστε να υπάρξει μεγαλύτερος ανταγωνισμός.