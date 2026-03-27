Formula 1: Η McLaren με Norris ταχύτερη στο δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών στην Ιαπωνία

Κι ενώ στο πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών στην πίστα της Σουζούκα, για το τρίτο Grand Prix της χρονιάς στη Formula 1, ήταν η Mercedes με το 1-2 σε χρόνους, στο δεύτερο σκέλος πέρασε μπροστά η McLaren.
Συγκεκριμένα, ο Λάντο Νόρις, πρωταθλητής του 2025, ήταν ταχύτερος κατά 9 εκατοστά του δευτερολέπτου από τον Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes, ενώ 2 δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Νόρις, ήταν ο Τζορτζ Ράσελ με την άλλη Mercedes.
Τον τέταρτο χρόνο σημείωσε ο Όσκαρ Πιάστρι, 5 δέκατα μακριά από τον ομόσταβλό του στη McLaren, και ακολούθησαν οι δύο Ferrari με Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, στα 7 και 8 δέκατα διαφορά.
Τη δεκάδα σε χρόνους έκλεισαν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με Audi, ο Αλεξάντερ Άλμπον με Williams, ο Όλιβερ Μπέρμαν με Haas και ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull – Ford, όλοι τους με πάνω από 1 δευτερόλεπτο διαφορά από την κορυφή.
Ο Ισάκ Χάτζαρ με την άλλη Red Bull – Ford είχε τον 15ο χρόνο, ενώ ο Λίαμ Λόουσον με τη Racing Bulls – Ford είχε τον 12ο χρόνο.
Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ με τη δεύτερη Racing Bulls – Ford έκανε μόλις ένα γύρο λόγω προβλήματος στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Αύριο Σάββατο, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος θα έχουμε το τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών και στις 8 το πρωί για εμάς, τις δοκιμές κατάταξης για τις θέσεις στο γκριντ.