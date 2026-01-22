Formula 1: Η πρώτη γεύση από το νέο μονοθέσιο της Mercedes στην πίστα

Όπως συνέβη με την Alpine, που θα φορά για πρώτη φορά κινητήρα Mercedes και δοκίμασε για λίγο χθες το μονοθέσιο στην πίστα του Σίλβερστοουν, έτσι συνέβη σήμερα και με τη Mercedes, η οποία ετοιμάζεται για το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, ώστε να κάνει το κάτι παραπάνω από τη 2η θέση που πήρε πέρυσι, πίσω από τη McLaren και οριακά μπροστά από τη Red Bull.

Η γερμανική ομάδα, που έχει διπλή βάση, Brackley και Brixworth, αμέσως μετά την αποκάλυψη του νέου μονοθεσίου W17, μπήκε στην πίστα του Σίλβερστοουν, με τον Τζορτζ Ράσελ να κάνει τους πρώτους γύρους, με το ολοκαίνουργιο σασί, μοτέρ V6, στο πλαίσιο της μιας από τις δύο ημέρες που έχει για διαφημιστικούς λόγους, με 200 χιλιόμετρα δοκιμής κάθε μέρα.

Rolling out for our first laps of F1 2026 pic.twitter.com/V2hvUTv3Gx — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

Οι επόμενες δοκιμές θα γίνουν με όλες τις ομάδες κεκλεισμένων των θυρών, στη Βαρκελώνη, 26-30 Ιανουαρίου και μετά θα πάνε στο Μπαχρέιν για δύο ακόμα δοκιμαστικές περιόδους.