Formula 1: Η πρώτη γεύση από το νέο μονοθέσιο της Mercedes στην πίστα

Αμέσως μετά την αποκάλυψη του μονοθεσίου, η νέα W17 μπήκε έκανε τους πρώτους γύρους της στο Σίλβερστοουν
Mercedes-AMG_F1_W17_E PERFORMANCE_03
Δημήτρης Μπαλής

Όπως συνέβη με την Alpine, που θα φορά για πρώτη φορά κινητήρα Mercedes και δοκίμασε για λίγο χθες το μονοθέσιο στην πίστα του Σίλβερστοουν, έτσι συνέβη σήμερα και με τη Mercedes, η οποία ετοιμάζεται για το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, ώστε να κάνει το κάτι παραπάνω από τη 2η θέση που πήρε πέρυσι, πίσω από τη McLaren και οριακά μπροστά από τη Red Bull.

Η γερμανική ομάδα, που έχει διπλή βάση, Brackley και Brixworth, αμέσως μετά την αποκάλυψη του νέου μονοθεσίου W17, μπήκε στην πίστα του Σίλβερστοουν, με τον Τζορτζ Ράσελ να κάνει τους πρώτους γύρους, με το ολοκαίνουργιο σασί, μοτέρ V6, στο πλαίσιο της μιας από τις δύο ημέρες που έχει για διαφημιστικούς λόγους, με 200 χιλιόμετρα δοκιμής κάθε μέρα.

 

Οι επόμενες δοκιμές θα γίνουν με όλες τις ομάδες κεκλεισμένων των θυρών, στη Βαρκελώνη, 26-30 Ιανουαρίου και μετά θα πάνε στο Μπαχρέιν για δύο ακόμα δοκιμαστικές περιόδους.

