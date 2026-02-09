Formula 1: Ιδού η νέα McLaren που θέλει να υπερασπιστεί τους τίτλους της

Η McLaren Racing αποκάλυψε σήμερα τα χρώματα για το νέο MCL40 με το οποίο θα τρέξει στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, που ξεκινά από τη Μελβούρνη στις 8 Μαρτίου.

Το μονοθέσιο παρουσιάστηκε στο Μπαχρέιν, έδρα των μακροχρόνιων μετόχων της εταιρείας, καθώς μεθαύριο, 11 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι πρώτες επίσημες δοκιμές εκεί, τριών ημερών, ενώ θα ακολουθήσει ακόμα ένα τριήμερο στις 20 Φεβρουαρίου.

Ιστορικά, όταν η McLaren κατακτούσε ένα πρωτάθλημα, διατηρούσε τα επιτυχημένα χρώματα και στην επόμενη σεζόν. Μετά τον τίτλο κατασκευαστών το 2024 και τους τίτλους κατασκευαστών και οδηγών το 2025, τα χρώματα του 2026 συνεχίζουν αυτήν την παράδοση, χρησιμοποιώντας την εμβληματική παλέτα χρωμάτων παπάγιας μαζί με εντυπωσιακό ανθρακί και μικρές νότες γαλαζοπράσινου.

Αυτή η σχεδιαστική γλώσσα μεταφέρεται και στις φόρμες των οδηγών, όπου οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι θα φορέσουν μια φόρμα με μπροστινό μέρος από παπάγια, και ανθρακί πίσω, που θα τονίζει τους αριθμούς 1 (Νόρις ως πρωταθλητής) και 81 των δύο οδηγών, στα χρώματα της ομάδας.

Η MCL40 έκανε το ντεμπούτο της στην πίστα στο πρόσφατο Shakedown της Βαρκελώνης, πριν μερικές ημέρες ώστε να τεσταριστεί κυρίως η μονάδα ισχύος, αλλά τότε ήταν σε γκρι και μαύρο χρωματισμό.

Ο Αντρέα Στέλλα, επικεφαλής της ομάδας της McLaren, δήλωσε: «Είναι φανταστικό να αποκαλύψουμε τα χρώματα για το μονοθέσιο μας για το 2026, καθώς φτάνουμε σε ένα σημαντικό ορόσημο στην απίστευτη δουλειά και αφοσίωση της ομάδας μας πριν ξεκινήσουμε τους αγώνες φέτος. Το 2026 σηματοδοτεί μια νέα πρόκληση καθώς μπαίνουμε σε μια νέα εποχή κανονισμών της Formula 1. Μπαίνουμε επίσης στη σεζόν ως ανεξάρτητοι διεκδικητές αντιμετωπίζοντας πέντε κορυφαίους κατασκευαστές που θέλουν όλοι να μας νικήσουν. Ενώ έχουμε το όφελος από όσα αντλήσαμε από την επιτυχία μας τα τελευταία χρόνια, ολόκληρο το γκριντ επανεκκινείται από το μηδέν και τα προηγούμενα επιτεύγματά μας δεν μετράνε για τίποτα. Στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε δυναμικά και έχουμε τον καλύτερο συνδυασμό ομάδας, οδηγών, συνεργασίας με τη Mercedes, συνεργατών και οπαδών για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία των συνθηκών για να πετύχουμε καθώς πλησιάζουμε στη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να είναι μια φανταστική σεζόν αγώνων και είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε».

Ο Λάντο Νόρις τόνισε: «Το σχέδιο φαίνεται υπέροχο και είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με τα χρώματα που ήταν μέρος της τεράστιας επιτυχίας μας πέρυσι. Το να κερδίσω το πρωτάθλημα με την ομάδα με την οποία είμαι από την αρχή ήταν απίστευτο. Μπαίνουμε σε αυτή τη χρονιά ως παγκόσμιοι πρωταθλητές και είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι μπορούμε να πετύχουμε σε αυτή τη νέα εποχή της Formula 1».

Ο Όσκαρ Πιάστρι επισήμανε: «Η νέα εμφάνιση της MCL40 μας φαίνεται εξαιρετική. Είναι πάντα διασκεδαστικό να αγωνίζεσαι με ένα αυτοκίνητο από παπάγια. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση με τους νέους κανονισμούς, αλλά μπαίνω φέτος με πολλή θετικότητα και είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω αυτή τη νέα εποχή της Formula 1 κατά μέτωπο. Έχουμε πάρει πολλά καλά μαθήματα από πέρυσι, οπότε νιώθω πιο δυνατός από ποτέ και ανυπομονώ να δω τι μπορούμε να πετύχουμε φέτος – ας το κάνουμε»!