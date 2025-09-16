Formula 1: Και πάλι 6 αγώνες Sprint το 2026

Η Formula 1 μόλις αποκάλυψε που θα γίνουν οι 6 αγώνες Sprint του Σαββάτου, πριν από τα Grand Prix της Κυριακής, στην ίδια πίστα, το 2026, τα οποία θα είναι και πάλι 24.

Το Σίλβερστοουν θα φιλοξενήσει τον έναν αγώνα Sprint στις 4 Ιουλίου, καθώς επανήλθε στο καλεντάρι των Sprint μετά το 2021, όταν εισήχθη αυτή η μορφή αγώνων στη Formula 1, «κλέβοντας» την ιδέα από το MotoGP.

Το Ζάντβορτ της Ολλανδίας θα φιλοξενήσει ένα ακόμα Sprint στις 22 Αυγούστου, μια πίστα που δεν θα υπάρχει στο καλεντάρι της Formula 1 από το 2027, διότι δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό της.

Το Μόντρεαλ αποτελεί νέα προσθήκη στο πρόγραμμα Sprint, στις 2 Μαϊου, ενώ μπήκε στο πρόγραμμα η Σιγκαπούρη στις 10 Οκτωβρίου.

Οι τέσσερις αγώνες θα πάρουν τις θέσεις που κατείχαν φέτος το Βέλγιο, το Όστιν στις ΗΠΑ, η Βραζιλία και το Κατάρ, ενώ η Κίνα (14 Μαρτίου) και το Μαϊάμι (2 Μαϊου), παραμένουν στο καλεντάρι.

Πάντως, μετά τα 2027 αναμένουμε εξελίξεις, όπως έχουμε γράψει σχετικά. Πιθανότητα θα έχουμε περισσότερα Spint τα Σάββατα, ενώ και για τη σειρά εκκίνησης γίνονται συζητήσεις για αντίστροφες θέσεις.