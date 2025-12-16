Formula 1: Και το όνομα αυτής, Audi Revolut Formula 1 Team

Σταδιακά αποκαλύπτει τις συνεργασίες της η Audi, η οποία θα κάνει ντεμπούτο στη Formula 1 το 2026, ουσιαστικά εξαγοράζοντας τη Sauber, αλλά διατηρώντας το ίδιο δίδυμο οδηγών: Χούλκενμπεργκ και Μπορτολέτο.

Τώρα, η γερμανική ομάδα αποκάλυψε το πλήρες της όνομα: Audi Revolut Formula 1 Team, ενώ στις 20 Ιανουαρίου 2026, στο Βερολίνο, η ομάδα θα παρουσιάσει και τον χρωματισμό του μονοθεσίου.

Η συνεργασία με την Revolut αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την ταυτότητα της ομάδας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech), και μοιράζεται το όραμά της για καινοτομία, υψηλή απόδοση και σύνδεση με ένα διεθνές, πολυπολιτισμικό κοινό.

Η σχέση αυτή υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής χορηγίας, ανοίγοντας νέους δρόμους στην εμπειρία των οπαδών, μέσα από ειδικές δραστηριότητες, πρόσβαση σε αγώνες και αποκλειστικά πλεονεκτήματα για τους χρήστες της Revolut. Η συνεργασία επεκτείνεται επίσης σε βασικούς τομείς των δραστηριοτήτων της Audi Revolut Formula 1 Team, με την ενσωμάτωση του Revolut Business στις χρηματοοικονομικές λειτουργίες της ομάδας και του Revolut Pay στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, προσφέροντας μια απρόσκοπτη εμπειρία αγοράς.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας της Audi Revolut Formula 1 Team, η Sauber Motorsport AG θα μετονομαστεί σε Audi Motorsport AG. Το Τεχνολογικό Κέντρο της ομάδας στο Bicester του Ηνωμένου Βασιλείου θα μετονομαστεί επίσης σε Audi Motorsport Technology Centre UK. Παράλληλα, η εταιρεία τιμά το παρελθόν της, διατηρώντας τα ονόματα Sauber Holding AG και Sauber Technologies AG.