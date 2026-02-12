Driveit

Formula 1: Καλύτερο χρόνο ο Leclerc με Ferrari σήμερα στις δοκιμές

Νωρίς ακόμα για συμπεράσματα, καθώς όλοι ψάχνουν το καλύτερο στο Μπαχρέιν
Ο Σαρλ Λεκλέρ με το κόκκινο μονοθέσιο
Η δεύτερη μέρα των επίσημων δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν, καθώς αύριο θα έχουμε την 3η μέρα και την επόμενη εβδομάδα ένα ακόμα τριήμερο, πάλι στο Μπαχρέιν, αφιερώθηκε σε πολλούς γύρους των οδηγών στα μονοθέσια.

Αλλοι δοκίμαζαν αεροδυναμική, άλλη τα ελαστικά, άλλοι τη διαχείριση ενέργειας στα μοτέρ.

Ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari ήταν ο ταχύτερος κάνοντας 139 γύρους, με τον Λάντο Νόρις και η McLaren, που χθες ήταν ο πιο γρήγορος, να έχει τον δεύτερο χρόνο με 129 γύρους.

Με 130 γύρους ο Ολιβερ Μπέρμαν της Haas ακολούθησε, όπως και οι Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και Ιζάκ Χάτζαρ με Red Bull.

Ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο έφερε το ένα Audi στην 6η θέση και ο Χούλκενμπεργκ το δεύτερο γερμανικό μονοθέσιο στη 10η θέση.

Ενδιάμεσα, ο Πιέρ Γκασλί με Alpine ήταν 7ος, ο Βάλτερι Μπότας με Cadillac 8ος και ο Αλεξάντερ Αλμπον με Williams στην 9η θέση.

Δεν έτρεξαν ούτε ένα γύρο οι: Φερστάπεν με Red Bull, Χάμιλτον με Ferrari, Στρολ με Aston Martin, Οκόν με Haas, Κολαπίντο με Alpine, και Πιάστρι με McLaren, ενώ μόλις 3 γύρους έκανε ο Αντονέλι με Mercedes.

