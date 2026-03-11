Formula 1: Κάνει λάθος να προσπαθεί να μοιάσει στη Formula E

Το πρώτο δείγμα της Μελβούρνης, στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1, έδειξε ζητήματα αναφορικά με τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας των μονοθεσίων, από τους οδηγούς. Απομένει να δούμε στην Κίνα, το ερχόμενο τριήμερο, στον δεύτερο αγώνα, τι θα γίνει.

Η άδειες μπαταρίες στις ευθείες, καθώς δεν υπήρχαν πολλά σημεία φρεναρίσματος, ώστε να μαζεύουν ενέργεια από το σύστημα ανάκτησης, και να τη χρησιμοποιούν για έξτρα δύναμη στο προσπέρασμα, είναι κάτι που ίσως λύνεται σε κλειστές πίστες, με πολλά φρένα, όμως δεν αρκεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζω ότι η Formula 1 έχει υποστεί φέτος μεγάλες αλλαγές, με την κυριότερη ότι η μονάδα ισχύος είναι υβριδική, με αποτέλεσμα η συνολική ισχύς να μοιράζεται περίπου 50-50 ανάμεσα στην ισχύ από τον θερμικό κινητήρα 1.6lt V6, και από την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα.

Η Formula 1, προσπαθώντας να βρει διέξοδο για περισσότερο θέαμα στην πίστα, με κόντρες και προσπεράσεις, κινήθηκε προς την κατεύθυνση της ηλεκτρικής ισχύος, με έναν –ας μου επιτραπεί η έκφραση- ερμαφρόδιτο τρόπο. Κατά το ήμισυ μοιάζει με τα ηλεκτρικά μονοθέσια της Formula E, κι αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν πέρασε χωρίς σχολιασμό από τους οδηγούς, με τον Μαξ Φερστάπεν να μιλά για «Formula E με στεροειδή».

Το motorsport.com μίλησε με τον συνιδρυτή της Formula E, Alberto Longo, υποστηρικτή και της Formula 1, ο οποίος επισήμανε ότι «η Formula 1 κάνει λάθος που φέρνει τους κανόνες της πιο κοντά σε αυτούς του πρωταθλήματος αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ότι πρέπει να παραμείνει πιστή στις αρχές της».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαφορά στην ισχύ των ηλεκτρικών μονοθεσίων είναι ότι έχουν μεγάλο απόθεμα στη μπαταρία και μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Attack Mode υψηλότερης ισχύος (350kW) για έως και 6 λεπτά χωρίς να χάσουν ταχύτητα στις ευθείες, ενώ το μονοθέσιο της Formula 1 αν δεν έχει ενέργεια στη μπαταρία, τι θα χρησιμοποιήσει;

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο όσων είπε ο Longo, είναι ότι ομάδες της Formula 1 αναζητούν βοήθεια από οδηγούς της Formula E, για το πώς διαχειρίζονται την ενέργεια και δεν αποκλείεται να αντλήσουν και προσωπικό από τη Formula E, οδηγούς ή τεχνικούς, για να βρουν λύσεις!