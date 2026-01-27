Formula 1: Ξεκίνησαν οι δοκιμές στη Βαρκελώνη, όμως οι ομάδες ψάχνονται ακόμα

Οι πρώτες δοκιμές της Formula 1, ενόψει το πρωταθλήματος που ξεκινά στις 8 Μαρτίου από τη Μελβούρνη, ξεκίνησαν χθες 26 Ιανουαρίου στην πίστα Μον Μελό, κοντά στη Βαρκελώνη και θα διαρκέσουν έως τις 30 του μήνα.

Σε αυτό το shakedown, όπως ονομάζεται, κεκλεισμένων των θυρών, λεπτομέρειες σε χρόνους των μονοθεσίων δεν διέρρευσαν, κι αυτό είναι λογικό διότι αυτή τη στιγμή οι ομάδες δεν ενδιαφέρονται σε πόσο χρόνο γυρίζει ένα μονοθέσιο στην πίστα, αλλά πραγματικά να γυρίζει, δηλαδή να δείξει αξιοπιστία και να διορθωθούν τα πιθανά προβλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι αυτό επειδή οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί έχουν αλλάξει τα δεδομένα και έχουν επιφέρει αν όχι αναστάτωση, τουλάχιστον σκεπτικισμό. Φέτος, με μικρότερα σε μήκος μονοθέσια, ελαφρύτερα, με λιγότερη κάθετη δύναμη, χωρίς DRS, νέες μονάδες ισχύος με σχεδόν μοιρασμένη δύναμη μεταξύ του θερμικού μοτέρ και του ηλεκτροκινητήρα, καθώς και με τη χρησιμοποίηση 100% βιώσιμου καυσίμου, έχουν περίπου όλα αλλάξει.

Άρα, το βασικό μέλημα των ομάδων είναι να φανερωθούν πιθανά προβλήματα νεότητας. Και φάνηκαν, ορισμένα, από την πρώτη μέρα.

Στη Βαρκελώνη, σε αυτές τις πρώτες 5 ημέρες δοκιμών, οι ομάδες μπορούν να επιλέξουν να τρέξουν στις 3, και στην πρώτη μέρα δεν συμμετείχαν τρεις ομάδες: McLaren, Ferrari και Williams. Οι δύο πρώτες είχαν αναφέρει ότι δεν θα τρέξουν τη Δευτέρα, ενώ η Williams έχει δηλώσει ότι δεν είναι έτοιμη ακόμα και ότι θα απείχε από τη Βαρκελώνη. Επίσης, και η Aston Martin είχε αναφέρει ότι δεν θα είναι έτοιμη τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τούτων δοθέντων 7 ομάδες μπήκαν στην πίστα. Ράσελ και Αντονέλι έκαναν 93 και 56 γύρους, αντίστοιχα, για τη Mercedes, χωρίς να ανακοινώσει πιθανά ζητήματα. Πάντως ο Ράσελ εντυπωσιάστηκε από την απόδοση των… Red Bull και Haas.

Όσον αφορά στη Haas, η οποία φορά μονάδα ισχύος της Ferrari, ο Οκόν έκανε 154 γύρους.

Η πρωτοεμφανιζόμενη Audi έριξε στην πίστα τον Μπορτολέτο, ο οποίος έκανε μόνο 27 γύρους λόγω τεχνικών προβλημάτων, με τον Κολαπίντο της Alpine να κάνει 60 γύρους, έχοντας κι αυτός προβλήματα.

Volume up!



Here’s a first look at Audi on track in Barcelona#F1 pic.twitter.com/VVhJWvAAL9 — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

Ο Λόουσον με τη Racing Bulls έβγαλε 88 γύρους, παρόλο που έμεινε με το αυτοκίνητο στην πίστα, με τον Χάτζαρ της Red Bull να κάνει περισσότερους.

Για την Cadillac, που κι αυτή είναι πρωτάρα, με μονάδα ισχύος Ferrari, ο Μπότας έκανε 33 γύρους και ο Πέρες ακόμα 11, όμως η αμερικανική ομάδα είχε κι αυτή προβλήματα προς επίλυση.

Σήμερα Τρίτη, με βροχή η Ferrari μπήκε στην πίστα, όμως η McLaren περίμενε να βελτιωθεί ο καιρός. Αργότερα θα έχουμε πλήρη εικόνα.