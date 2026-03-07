Formula 1: Lance Stroll, Max Verstappen και Carlos Sainz θα τρέξουν στο Grand Prix της Αυστραλίας

Δεν ήταν εύκολο να αφήσουν εκτός του πρώτου Grand Prix της χρονιάς στη Formula 1, οδηγούς, ανεξαρτήτως λόγων.

Αυτό και συνέβη, καθώς οι αγωνοδίκες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκίνητου – FIA, έδωσαν το πράσινο φως ώστε οι Λανς Στρολ, Μαξ Φερστάπεν και Κάρλος Σάινθ να αγωνιστούν κανονικά αύριο Κυριακή στον αγώνα (6 το πρωί ώρα Ελλάδος), παρά το γεγονός ότι δεν σημείωσαν χρόνο στις σημερινές δοκιμές κατάταξης.

Ο Μαξ Φερστάπεν πατώντας φρένο «κλείδωσε» αναίτια ο πίσω άξονας της Red Bull – Ford με αποτέλεσμα να χτυπήσει στον τοίχο. Ήταν από τα φαβορί για την pole position και τώρα θα ξεκινήσει από την 20ή θέση.

Από την άλλη, ο Κάρλος Σάινθ, στο τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών που προηγήθηκαν των κατατακτήριων, έμεινε στο γύρο εξόδου με την Williams στην πίστα, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο να μην είναι σε θέση να συμμετάσχει στις δοκιμές κατάταξης.

Όμως, τόσο ο Φερστάπεν, όσο και ο Σάινθ, από τις δοκιμές είχαν χρόνους ικανούς, που ξεπερνούσαν τον κανόνα του 107% της FIA, κι έτσι οι αγωνοδίκες έκριναν ότι μπορούσαν να συμμετάσχουν στο Grand Prix. Ο Σάινθ θα εκκινήσει 21ος.

Πάντως, στην περίπτωση του Στρολ έκαναν εξαίρεση, καθώς ο Βρετανός οδηγός της Aston Martin, γιός του δισεκατομμυριούχου Λόρενς Στρολ ιδιοκτήτη της ομάδας, δεν έτρεξε καθόλου με το μονοθέσιο που φέρει μονάδα ισχύος της Honda, ούτε στο τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών, ούτε στις κατατακτήριες.

Ωστόσο, ο ομόσταβλός του Φερνάντο Αλόνσο, πήρε μέρος και στις ελεύθερες δοκιμές και στις κατατακτήριες, με ικανό χρόνο που του επέτρεψε να τρέξει στον αγώνα κι έτσι, βασισμένοι σε αυτό έδωσαν άδεια και στον Λανς Στρολ που θα ξεκινήσει από την τελευταία, 22η θέση.

Καταλήγοντας, η Aston Martin αν και θα τρέξει στον πρώτο αγώνα, δύσκολα θα τον ολοκληρώσει, καθώς έχει μεγάλα προβλήματα από τους κραδασμούς του κινητήρα της Honda, που κάνουν ζημιά στη μπαταρία που αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια, η οποία συμβάλλει περίπου στο 50% της ισχύος του μονοθεσίου.