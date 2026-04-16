Formula 1: McLaren, Mercedes και Alpine μπήκαν ξανά στην πίστα

Με τις ακυρώσεις των δύο Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κοντεύαμε να ξεχάσουμε ότι υπάρχει Formula 1!

Από τις 29 Μαρτίου και το Grand Prix της Ιαπωνίας, έως τις 3-4 Μαΐου στο Μαϊάμι, που θα έχουμε Sprint το Σάββατο και Grand Prix την Κυριακή, μεσολαβεί μεγάλο διάστημα και η δουλειά των ομάδων περιοριζόταν στα εργοστάσια και των οδηγών στους προσομοιωτές.

Ευκαιρία λοιπόν, για μίνι δοκιμές της Pirelli, για τις γόμες ελαστικών.

Στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ, λοιπόν, βρέθηκαν για δύο ημέρες McLaren και Mercedes, με μονοθέσια που δεν είχαν αναβαθμίσεις, αλλά με συστήματα που ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί στους πρώτους αγώνες.

Πάντως, οι οδηγοί είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν καλύτερα με τους νέους κανονισμούς.

Την πρώτη μέρα, στη βρεγμένη πίστα, από τη βραδινή βροχή, οι οδηγοί περίμεναν να βελτιωθούν οι συνθήκες για να δοκιμάσουν με σλικ ελαστικά.

Ο Όσκαρ Πιάστρι για τη McLaren και ο Τζορτζ Ράσελ για τη Mercedes ολοκλήρωσαν λίγους γύρους στο πρώτο μέρος του προγράμματος, δοκιμάζοντας μια σειρά από παραλλαγές κατασκευής στη γόμα C3. Οι λύσεις που θεωρήθηκαν πιο υποσχόμενες αξιολογήθηκαν στη συνέχεια σε μεγαλύτερες αποστάσεις, το απόγευμα από τον Βρετανό οδηγό, ειδικά για να επικυρώσουν τη συμπεριφορά τους σε μια πιο αντιπροσωπευτική χιλιομετρική απόσταση. Ένα τεχνικό πρόβλημα, ωστόσο, κράτησε το αυτοκίνητο του Πιάστρι στο γκαράζ μέχρι σχεδόν το τέλος της περιόδου.

Με θερμοκρασίες στην πίστα που έφτασαν τους 37 βαθμούς Κελσίου, και περιβάλλοντος που δεν ξεπέρασαν ποτέ τους 15 βαθμούς, ο Πιάστρι είχε καλύτερο χρόνο 1’35’’096, ενώ ο Ράσελ ήταν ακόμα πιο γρήγορος με 1’33’’899. Ο πρώτος ολοκλήρωσε 65 γύρους (συνολικά 335 χιλιόμετρα), ο δεύτερος 127 γύρους (654 χιλιόμετρα).

Τη δεύτερη μέρα οδήγησαν οι Λάντο Νόρις για τη McLaren και ο Κίμι Αντονέλι για τη Mercedes, που είναι και πρωτοπόρος του πρωταθλήματος με δύο νίκες σε τρεις αγώνες.

Με θερμοκρασία στην πίστα 26 βαθμούς και περιβάλλοντος στους 14 βαθμούς, οι συνθήκες ήταν πιο κρύες.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, οι δύο οδηγοί έτρεξαν με παραλλαγές της γόμας C3, ενώ στις τελευταίες ώρες αξιολογήθηκαν οι δύο πιο μαλακές γόμες, σε μεγαλύτερες διαδρομές. Ο Αντονέλι οδήγησε την C4, ενώ η C5 τοποθετήθηκε στο αυτοκίνητο του Νόρις.

Ο Βρετανός οδηγός, πρωταθλητής του 2025, ολοκλήρωσε συνολικά 108 γύρους (556 χιλιόμετρα) με καλύτερο χρόνο 1’33’’640, ενώ ο Ιταλός κάλυψε 109 γύρους (561 χιλιόμετρα) με χρόνο 1’32’’990.

Η επόμενη δοκιμή ανάπτυξης της Pirelli έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Μαΐου στο Μανί-Κουρ της Γαλλίας, όπου θα αξιολογηθούν τα ελαστικά για υγρές συνθήκες. Οι σλικ γόμες για την επόμενη σεζόν θα επιστρέψουν στην πίστα της Βαρκελώνης, μετά το Grand Prix (14 Ιουνίου).

Όσο για την Alpine, εμφανίστηκε στο Σίλβερστοουν, αξιοποιώντας τη δεύτερη «ημέρα γυρισμάτων» της σεζόν με τον Φράνκο Κολαπίντο. Η εκδήλωση αυτή είχε περιορισμό 200 χλμ. και οδήγηση με ελαστικά επίδειξης της Pirelli, και όχι αγώνα.