Formula 1: Με 1-2 στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά της Ιαπωνίας η Mercedes

Όπως τα περιμέναμε ξεκίνησαν οι ελεύθερες δοκιμές στην πίστα Σουζούκα της Ιαπωνίας, για τον 3ο αγώνα της χρονιάς της Formula 1.

Οι δύο Mercedes με Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι έκαναν το 1-2 με διαφορά μόλις 26 εκατοστών του δευτερολέπτου, δείχνοντας ότι κινούνται σε παραπλήσιο ρυθμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυριαρχία της Mercedes στο ξεκίνημα της χρονιάς είναι δεδομένη, καθώς έχει κερδίσει και τα δύο Grand Prix σε Αυστραλία με τον Ράσελ και Κίνα με τον Αντονέλι, και δείχνει να συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο.

Πολύ δυνατή εμφανίστηκε η McLaren με Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να υπολείπονται των Mercedes με κάτω από 2 δέκατα του δευτερολέπτου διαφορά, και ακολούθησαν οι δύο Ferrari με Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον κοντά στα 3 δέκατα διαφορά.

Είδαμε λοιπόν τρεις ομάδες να είναι σε πιο μικρή απόσταση, σε σχέση με τα προηγούμενα Grand Prix κι αυτό είναι θετικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford βρέθηκε στον 7ο χρόνο με διαφορά 8 δέκατα, και ακολούθησαν ο Λίαμ Λόουσον με Racing Bulls – Ford με λίγο πάνω από 8 δέκατα διαφορά, ενώ ο Εστεμπάν Οκόν με Haas και ο Αρβιντ Λίντμπλαντ με Racing Bulls – Ford ήταν κάτω από 10 δέκατα διαφορά από τον πρώτο Ράσελ.

Η περίοδος πραγματοποιήθηκε χωρίς σοβαρά περιστατικά, αν και υπήρξε μια ανησυχία για τη Williams που δυσκολευόταν όταν ο Αλεξ Αλμπον είχε υπερστροφή, πέρασε από το χαλίκι και χτύπησε στις μπαριέρες.

Ο Αλμπον συνέχισε όμως είχε επαφή με την Cadillac του Σέρχιο Πέρες, ο οποίος νωρίτερα είχε εμποδίσει τον Ράσελ σε μια γρήγορη προσπάθειά του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Η Aston Martin δοκίμασε με τον αναπληρωματικός οδηγός Τζακ Κρόφορντ στη θέση του Φερνάντο Αλόνσο, κάνοντας μόλις 11 γύρους, ενώ ο Λανς Στρολ έκανε 22 γύρους. Η ομάδα προσπαθεί να ισορροπήσει με τα προβλήματα των μπαταριών της Honda.