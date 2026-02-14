Formula 1: Με δυο Mercedes ταχύτερες έκλεισε η 3η μέρα δοκιμών

Η πρώτη εβδομάδα των επίσημων δοκιμών της Formula 1 για τη σεζόν που ξεκινά στις 8 Μαρτίου από τη Μελβούρνη, ολοκληρώθηκε με σύμμικτα συμπεράσματα.

Πληθώρα γύρων από τους περισσότερους οδηγούς, και ακραίες απόψεις και μάλιστα αντίθετες, όπως του Λάντο Νόρις της McLaren, περσινού πρωταθλητή, όταν οι νέοι κανονισμοί είναι εξαιρετικοί και του Μαξ Φερστάπεν της Red Bull και 4 φορές πρωταθλητή ότι είναι καταστροφικοί.

Ομάδες όπως η Cadillac -με μοτέρ Ferrari- που κάνει ντεμπούτο στη Formula 1, όπως και η Aston Martin που έχει νέα μονάδα ισχύος της Honda, είχαν προβλήματα, ενώ και η Audi, που κι αυτή κάνει ντεμπούτο στη Formula 1, ψάχνεται πολύ.

Κάπως έτσι θα πάμε και την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς θα έχουμε ένα ακόμα τριήμερο δοκιμών στο Μπαχρέιν, όπου εκεί θα πέσει πολλή δουλειά, ώστε οι ομάδες να είναι όσο καλύτερα προετοιμασμένες για την πρεμιέρα.

Δεν περιμένουμε να μάθουμε τα πάντα στη Μελβούρνη, διότι ομάδες και οδηγοί θα εξακολουθήσουν να μαθαίνουν κι αυτοί τα αυτοκίνητα και τα συστήματά τους για πολύ καιρό ακόμα μέσα στη χρονιά.

Θυμίζω ότι φέτος έχουμε νέους κανονισμούς, μικρότερα σε μήκος και πιο στενά μονοθέσια, έχουμε ενεργή αεροδυναμική και αλλάζει εντελώς η κάθετη δύναμη – ο οδηγός θα ρυθμίζει τα πτερύγια της εμπρός και πίσω αεροτομής, ανάλογα το πού βρίσκεται -, έχουμε σχεδόν 50-50 ισχύ από τον κινητήρα V6 αλλά και από το ηλεκτρικό μοτέρ, περισσότερη ανάκτηση ενέργειας, και τον οδηγό να επιλέγει αυτός πότε θα χρησιμοποιήσει την αποθηκευμένη ενέργεια, πατώντας το boost για ώθησε και προσπέραση.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα σύνθετο πλέγμα που δε νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει εύκολα, καθώς έχουμε 24 διαφορετικές πίστες και όσες δοκιμές να κάνουν μπροστά σε προσομοιωτή οι οδηγοί, θα είναι τέτοιες οι συνθήκες που πάντα θα βιώνουν κάτι καινούργιο.

Για την ιστορία, στο πρώτο τριήμερο των δοκιμών στο Μπαχρέιν, στις 3 ημέρες ταχύτεροι ήταν οι: Νόρις με McLaren, Λεκλέρ με Ferrari και Αντονέλι με Mercedes.

Ως προς τους γύρους, McLaren και Williams διένυσαν από 422 γύρους και ακολούθησε η Ferrari με 421. Haas (390), Audi (355), Red Bull (343), Racing Bulls (327), Cadillac (320), Alpine (318), Mercedes (282) και Aston Martin (206), ακολούθησαν σε γύρους.

Όσον αφορά τις ομάδες και τις μονάδες ισχύος που χρησιμοποιούν, Mercedes, McLaren, Williams και Alpine φορούν Mercedes, Ferrari, Haas και Cadillac έχουν Ferrari, Red Bull και Racing Bulls τη δική τους μονάδα ισχύος σε συνεργασία με τη Ford, η Audi τη δική της και η Aston Martin της Honda.