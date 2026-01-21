Formula 1: Μπήκε και η Alpine στην πίστα με νέο κινητήρα, Mercedes

Η Alpine είναι η 4η ομάδα που έκανε ορισμένους γύρους σε πίστα με το νέο της μονοθέσιο, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν τα επίσημα δοκιμαστικά στη Βαρκελώνη, 26-30 Ιανουαρίου, ενόψει του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1.

Μετά την Audi που βρέθηκε στη Βαρκελώνη για τηλεοπτικά πλάνα, τη Cadillac που πήγε για τον ίδιο λόγο στο Σίλβερστοουν και τη Racing Bulls που εμφανίστηκε στην πίστα της Ιμολα, τώρα η Alpine, που έχει έδρα πολύ κοντά στο Σίλβερστοουν μπήκε στη βρετανική πίστα για λίγους γύρους.

Ο Πιέρ Γκασλί ήταν στο τιμόνι της Α526, η οποία χρωματικά είναι πολύ κοντά στο περσινό μονοθέσιο, αλλά δεν έχει καμία άλλη σχέση με τους νέους κανονισμούς.

Επίσης, από φέτος η Alpine θα φορά κινητήρα Mercedes, καθώς η μητρική εταιρεία της Alpine, η Renault σταμάτησε να εξελίσσει μοτέρ αγώνων, δίνοντας βάση στα αυτοκίνητα παραγωγής.

Το 2025 η Alpine, έπειτα και από την απόφαση της Renault, σταμάτησε την εξέλιξη του περσινού μονοθεσίου, τερμάτισε τελευταία στο πρωτάθλημα και επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη του φετινού μονοθεσίου, σε πλαίσιο και κινητήρα, κερδίζοντας χρόνο.

Στόχος της ομάδας το 2026 είναι να γίνει ανταγωνιστική και να μαζεύει βαθμούς.

Επίσημα η Alpine θα παρουσιάσει μονοθέσιο και οδηγούς στις 23 Ιανουαρίου, πάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Βαρκελώνης, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ομάδας με την εταιρεία κρουαζιέρας MSC.