Formula 1: Νίκη Piastri στο θρίλερ της Ολλανδίας όπου εγκατέλειψαν η McLaren του Norris και οι δύο Ferrari

Ενα δραματικό Grand Prix ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην Ολλανδία για τη Formula 1, με τον Οσκαρ Πιάστρι, τον Αυστραλό οδηγό της McLaren να θριαμβεύει, και τον ομόσταβλό του Λάντο Νόρις να εγκαταλείπει στο τέλος από πρόβλημα στο μονοθέσιο, κάτι που του έδωσε 34 βαθμούς αβαντάζ στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και τον έχρισε πρώτο φαβορί για τον τίτλο.

Ο Φερστάπεν με τη Red Bull τερμάτισε δεύτερος, αλλά δεν μπορούσε κάτι παραπάνω, μολονότι στην αρχή του αγώνα βρέθηκε στη 2η θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σπουδαία εμφάνιση για τον Χάτζαρ με τη Racing Bulls να ανεβαίνει για πρώτη φορά στο βάθρο, ο ρούκι του πρωταθλήματος.

Το φιλμ του αγώνα

Το ξεκίνημα για το 15ο Grand Prix της χρονιάς στη Formula 1, με 72 γύρους στην πίστα Ζάντφορντ της Ολλανδίας, έγινε σε στεγνό οδόστρωμα .

Με το ξεκίνημα, ο Πιάστρι με τη McLaren έφυγε γρήγορα από την pole position με τη McLaren, ενώ ο Φερστάπεν από την 3η θέση έχοντας και μαλακή γόμα στη Red Bull, πέρασε από την εξωτερική μπροστά από τον δεύτερο Νόρις που είχε στη McLaren μεσαία γόμα ελαστικών. Ο Νόρις ανέκτησε τη δεύτερη θέση για λίγο, όμως ο Φερστάπεν ξαναπέρασε αμέσως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τω μεταξύ ο Αλμπον με τη Williams ξεκινώντας από τη 15η θέση ήταν ήδη 10ος. Ο Χάτζαρ με τη Racing Bulls κράτησε την 4η θέση, απ’ όπου ξεκίνημα, έχοντας την καλύτερη θέση εκκίνησης που έχει πάρει έως τώρα στη Formula 1. Ο Λεκλέρ με τη Ferrari πέρασε τον Ράσελ με τη Mercedes και ανέβηκε 5ος, με τον Βρετανό στην 6η θέση. Χάμιλτον με Ferrari, Λόουσον με Racing Bulls και Σάινθ με Williams ακολουθούσαν, διατηρώντας τις θέσεις 7-8-9 που είχαν στην εκκίνηση.

Με τον Πιάστρι να έχει απομακρυνθεί με 4 δευτ. διαφορά μπροστά, στον 9ο γύρο ο Νόρις πέρασε τον Φερστάπεν και ξαναπήρε τη δεύτερη θέση που είχε στην εκκίνηση, ενώ ο Λεκλέρ πίεζε τον Χάτζαρ.

Οι γύροι περνούσαν και στα πιτς κοιτούσαν τα προγνωστικά για τον καιρό με την πιθανότητα βροχής να μην φαίνεται να έρχεται σύντομα. Ολοι περίμεναν μην κάνουν άσκοπη αλλαγή ελαστικών. Την ίδια στιγμή ο Νόρις ήταν 3,5 δευτ. πίσω από τον Πιάστρι και ήδη 14 δευτ. ο Φερστάπεν πίσω από τον Πιάστρι, δείχνοντας ότι δεν μπορεί να απειλήσει για νίκη, παρά μόνο να κρατήσει τη θέση στο βάθρο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Στον 23ο γύρο ο Λιούις Χάμιλτον χτύπησε τη Ferrari άσχημα, με αποτέλεσμα να μπει το αυτοκίνητο ασφαλείας και να εξανεμιστούν όλες οι διαφορές. Οι οδηγοί μπήκαν για αλλαγή ελαστικών, ο Νόρις έχασε χρόνο και ο αγώνας ξεκίνησε πάλι ουσιαστικά στον 26ο γύρο που έφυγε το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Εν τω μεταξύ ο Ράσελ είχε περάσει τον Λεκλέρ και ήταν ξανά 5ος. Στον 29ο γύρο Σάινθ και Λόουσον χτύπησαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να έχουν κλαταρίσματα ελαστικών και να πέσει ο Λόουσον στην τελευταία θέση και ο Σάινθ στην προ-τελευταία. Ο Σάινθ πήρε ποινή 10 δευτ. για τη σύγκρουση.

Στον 33ο γύρο ο Ράσελ προσπάθησε να περάσει τον Χάτζαρ και βρήκε τρόπο να περάσει ο Λεκλέρ στην 5η θέση κυνηγώντας τον Χάτζαρ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Στον 41ο γύρο, έχοντας πρόβλημα στο μονοθέσιο ο Ράσελ, του ζητήθηκε από τη Mercedes να παραχωρήσει τη θέση του στον Αντονέλι που ανέβηκε 6ος, μήπως μπορέσει και πιέσει τον Λεκλέρ.

Ο Νόρις παρέμενε πίσω από τον Πιάστρι και δεν φαινόταν ότι μπορούσε να απειλήσει για την πρώτη θέση, ενώ ταυτόχρονα ο Φερστάπεν είχε μείνει και πάλι πολύ πίσω, στα 10 δευτ. από την κορυφή.

Στον 53ο γύρο Αντονέλι και Λεκλέρ μπήκαν στα πιτς. Βγαίνοντας συγκρούστηκαν, με τον Μονεγάσκο να εγκαταλείπει και τη Ferrari να έχει και τα δύο της μονοθέσια εκτός αγώνα! Ο Αντονέλι πήρε 10 δευτ. ποινή αλλά η ζημιά για τη Ferrari είχε γίνει. Το αυτοκίνητο ασφαλείας ξανά στην πίστα. Ξανά 5 δευτ. ποινή στον Αντονέλι που σπίναρε στα πιτς.

Στον 58ο γύρο είχαμε και πάλι αγώνα με 14 να απομένουν για το φινάλε του Grand Prix.

Ο Νόρις για πρώτη φορά στον αγώνα βρισκόταν κάτω από το 1 δευτ. διαφορά από τον Πιάστρι, έχοντας DRS ανοικτό για να προσπαθήσει να περάσει. Το πάλεψε όμως στον 65ο γύρο βγήκε καπνός από τη McLaren του Νόρις και εγκατέλειψε άδοξα, χάνοντας πολύτιμους βαθμούς από τον Πιάστρι στη μάχη του τίτλου. Ξανά αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Στον 68ο γύρο το αυτοκίνητο ασφαλείας μπήκε στα πιτς και αναμένοντας 4 δραματικοί τελευταίοι γύροι.

Τελικά δεν άλλαξε κάτι, με Πιάστρι, Φερστάπεν, Χάτζαρ, Ράσελ, Αλμπον, Μπέρμαν, Στρολ, Αλόνσο, Τσουνόντα και Οκόν στη βαθμολογούμενη 10άδα, έπειτα από τόσες εγκαταλείψεις και ποινές.

Δηλώσεις

Οσκαρ Πιάστρι: “Ένιωσα ότι είχα τον έλεγχο από τον 1ο γύρο και χρησιμοποίησα την ταχύτητα όταν χρειαζόταν, αλλά λυπάμαι για τον Λάντο. Η αρχή του Σαββατοκύριακου φαινόταν δύσκολη, τα κατάφερα στις κατατακτήριες και είμαι πολύ χαρούμενος. Μερικά αυτοκίνητα ασφαλείας έκαναν πιο δυναμικό τον αγώνα. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, οπότε θα συνεχίσουμε, έναν αγώνα τη φορά”.

Μαξ Φερστάπεν: “Δεν ήταν εύκολο – τα έδωσα όλα στην αρχή για να προχωρήσω μπροστά. Το να βρίσκομαι στο βάθρο εδώ είναι ένα σπουδαίο αποτέλεσμα”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Ιζαάκ Χάτζαρ: ” Μου φαίνεται λίγο εξωπραγματικό. Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν η διατήρηση της τέταρτης θέσης στον αγώνα. Δυστυχώς για τον Λάντο, εκμεταλλευτήκαμε την εγκατάλειψή του. Μεγιστοποίησα ό,τι είχα και δεν έκανα λάθη. Αυτός ήταν ο στόχος από τότε που ήμουν παιδί. Αυτό είναι το πρώτο βήμα και ελπίζω να ακολουθήσουν κι άλλα”.