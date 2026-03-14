Formula 1: Ο Antonelli έγινε ο νεαρότερος που παίρνει pole position σε Grand Prix

Στην πρώτη θέση της εκκίνησης του αυριανού Grand Prix της Formula 1 στην Κίνα, θα βρεθεί ο Αντρέα – Κίμι Αντονέλι.

Ο 19χρονος Ιταλός οδηγός της Mercedes, έγινε ο νεαρότερος που παίρνει pole position σε Grand Prix, εκθρονίζοντας τον Σεμπαστιάν Φέτελ, ο οποίος κατείχες το ρεκόρ στα 21 του χρόνια.

KIMI ANTONELLI BECOMES THE YOUNGEST POLE SITTER IN F1 HISTORY #ChineseGP pic.twitter.com/SbnL9yqqvr — Autosport (@autosport) March 14, 2026

Ο Τζορτζ Ράσελ ο οποίος νίκησε τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας, τον αγώνα Sprint των 19 γύρων, γλίτωσε από ένα μηχανικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην τελική διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών. Οι μηχανικοί της Mercedes το διόρθωσαν, κι έτσι ο Βρετανός θα βρεθεί δεύτερος, στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης οι δύο Ferrari με Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ να βρίσκονται πολύ κοντά σε χρόνο από τη Mercedes και είναι βέβαιο ότι θα έχουμε μάχη στους πρώτους γύρους, διότι οι Ferrari έχουν εκπληκτική εκκίνηση, έχουν περάσει τις Mercedes, οι οποίες ανακτούν στη συνέχεια την πρωτοπορία. Θα δούμε τι θα συμβεί αύριο, διότι είναι άλλος αγώνας.

Στην 3η σειρά της εκκίνησης οι δύο McLaren με Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις, που και πάλι δεν μπόρεσαν να απειλήσουν για την pole position, ενώ στην 4η σειρά της εκκίνησης θα βρεθεί από την 7η θέση ο θαυμάσιος Πιέρ Γκασλί με την Alpine, έχοντας δίπλα του στην 8η θέση τον Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull-Ford, θέση από την οποία ξεκίνησε και το Sprint, τερματίζοντας 9ος.

Στην 5η σειρά της εκκίνησης ο Ιζάκ Χάτζαρ με την άλλη Red Bull-Ford, ενώ τη δεκάδα κλείνει ο Όλιβερ Μπέρμαν με Haas.

Ο Χούλκενμπεργκ δεν μπόρεσε να μπει στη δεκάδα με την Audi, όπως και οι Κολαπίντο με Alpine, Οκόν με Haas, Λόουσον και Λίντμπλαντ με τις δύο Racing Bulls-Ford, και ο Μπορτολέτο με την Audi.

Όπως διαφαινόταν, οι ομάδες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, θα ξεκινήσουν από τις τελευταίες θέσεις: οι δύο Williams με Σάινθ και Αλμπον από τις θέσεις 16-17, οι δύο Aston Martin με Αλόνσο και Στρολ 19-21, από την 20ή ο Μπότας και από την 22η ο Πέρες, αμφότεροι με Cadillac.