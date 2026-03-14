Formula 1: Ο George Russell κέρδισε το Sprint στην Κίνα μπροστά από τις Ferrari

Στην Κίνα, σήμερα, είχαμε το πρώτο από τα έξι Sprint της χρονιάς της Formula 1, με αρκετά χαρακτηριστικά που ξεχώρισαν.

Στον αγώνα των 19 γύρων, το πιο σημαντικό ήταν ότι η Mercedes με τον Τζορτζ Ράσελ αποδείχθηκε και πάλι ανίκητη. Ο Βρετανός ξεκίνησε από την pole position και κατάφερε να κερδίσει μετά το Grand Prix της Αυστραλίας, απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογία.

Ο Ράσελ πιέστηκε πάρα πολύ από τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος με τη Ferrari ξεπετάχτηκε μπροστά από την τέταρτη θέση και οι δύο οδηγοί έδωσαν μεγάλη μάχη μεταξύ τους, κι εναλλάσσονταν στην πρώτη θέση έως τον 5ο γύρο, όταν ο Ράσελ πέρασε ξανά μπροστά δημιουργώντας μια σημαντική διαφορά από τον Χάμιλτον, αλλά και τον Σαρλ Λεκλέρ με την άλλη Ferrari, που είχε ξεκινήσει 3ος τον αγώνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Στη συνέχεια, από φθορά στο μπροστινό αριστερό ελαστικό, ο Χάμιλτον έχανε έδαφος, γεγονός που επέτρεψε στον ομόσταβλό του Λεκλέρ να πάρει τη δεύτερη θέση, ο οποίος τερμάτισε 6 δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον Ράσελ, με τον Χάμιλτον 2,5 δευτ. μακριά από την κορυφή.

Κι ενώ η δράση φαινόταν ότι μειωνόταν, ο Νίκο Χούλκενμπεργκ έμεινε στην στροφή 1 με την Audi στον 13ο γύρο, και τότε εμφανίστηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας. Οι έξι πρώτοι επέλεξαν να μπουν στα pit, ώστε να αλλάξουν ελαστικά, με τον Λεκλέρ να έχει μια ευκαιρία για να περάσει τον Ράσελ, όμως στην επανεκκίνηση του αγώνα, γλίστρησε με τη Ferrari, δίνοντας στον Ράσελ τη δυνατότητα να ξεμακρύνει και να κερδίσει.

Στην τέταρτη θέση ο περσινός πρωταθλητής Λάντο Νόρις με τη McLaren, που είχε ξεκινήσει τρίτος, χάνοντας μια θέση, ενώ ο Αντρέα – Κίμι Αντονέλι που ήταν δεύτερος στο γκριντ με την άλλη Mercedes ολοκλήρωσε τον αγώνα στην πέμπτη θέση. Ο Ιταλός έκανε πολύ αργή εκκίνηση, έχασε θέσεις, έκλεισε τον Ιζάκ Χάτζαρ με τη Red Bull-Ford, και αυτό του επέφερε ποινή 10 δευτ., την οποία εξέτισε στα πιτς.

Ο Όσκαρ Πιάστρι, που είχε περάσει τον Αντονέλι με πρόωρη εκκίνηση, του ζητήθηκε να αφήσει τη θέση του, ο Αυστραλός έκανε στην άκρη και τερμάτισε έκτος με τη McLaren.

Εντυπωσιακός ο Λίαμ Λόουσον με τη Racing Bulls-Ford, που από την 13η θέση στην εκκίνηση τερμάτισε έβδομος, μπροστά από τη Haas του Όλιβερ Μπέρμαν, ο οποίος ήταν ένατος στο γκριντ.

Πίσω από τον Μπέρμαν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Red Bull-Ford είχε τα πάνω και τα κάτω στον αγώνα, και έχασε μια θέση στον τερματισμό από αυτή που ξεκίνησε.

Τη δεκάδα συμπλήρωσε ο Εστεμπαν Οκόν με Haas.

Στην 11η θέση ο Πιερ Γκασλί με Alpine, και ακολούθησαν οι Κάρλος Σάινθ με Williams, Γκάμπριελ Μπορτολέτο με Audi, και Φράνκο Κολαπίντο με Alpine.

Ο Χάτζαρ τερμάτισε στην 15η θέση με τη Red Bull-Ford, ξεπερνώντας τον Άλεξ Άλμπον με Williams. Η Aston Martin με τα προβλήματα στη μπαταρία είδες τους Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ να ολοκληρώνουν τον αγώνα στη 17η και 18η θέση αλλά με πάνω από 21 δευτ. διαφορά από τον πρώτο Ράσελ, με τον Σέρτζιο Πέρες να παίρνει κι αυτός τερματισμό με τη την Cadillac.

Εκτός από τον Χούλκενμπεργκ εγκατέλειψε ο Βάλτερι Μπότας με τη δεύτερη Cadillac από έλλειψη ισχύος, και ο Άρβιντ Λίντμπλαντ με τη Racing Bulls-Ford που είχε τετ-α-κέ στον πρώτο γύρο.

Σε λιγότερο από μια ώρα θα έχουμε τις κατατακτήριες δοκιμές για τις θέσεις εκκίνησης στο αυριανό Grand Prix.