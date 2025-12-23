Formula 1: Ο Max Verstappen δεν είναι τσιγγούνης

Άλλος διοργάνωσε το δείπνο των οδηγών της Formula 1, άλλος ήθελε να πληρώσει κι άλλος πήρε τον λογαριασμό!

Όλα αυτά συνέβησαν πριν τον τελευταίο αγώνα -και όπως αποδείχθηκε τελικό-, στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Λιούις Χάμιλτον διοργάνωσε και φέτος το ετήσιο δείπνο των οδηγών πριν το φινάλε του πρωταθλήματος και μάλιστα έκανε σχετική ανάρτηση.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος είχε μια αποτυχημένη πρώτη χρονιά με τη Ferrari, στην ανάρτηση του αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Τάξη του 2025. Είμαστε οι μόνοι άνθρωποι στον κόσμο που κάνουμε αυτό που κάνουμε και γι’ αυτό είμαστε απίστευτα τυχεροί. Είμαι ευγνώμων για αυτήν την ομάδα οδηγών και παρόλο που είμαστε ανταγωνιστές, δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά σεβασμός και είμαι περήφανος που τους αποκαλώ φίλους. Ελπίζω να σας χαρίσω έναν υπέροχο τελευταίο αγώνα της σεζόν».

Πάντως, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Μαξ Φερστάπεν στο podcast Talking Bull της Red Bull, πέρυσι τον λογαριασμό στο δείπνο τον πλήρωσε ο Βάλτερι Μπότας, ο οποίος δεν έτρεξε το 2025 και το 2026 θα είναι ο ένας εκ των δύο οδηγών της Cadillac (ο έτερος θα είναι ο Σέρχιο Πέρες).

«Πέρυσι ο Βάλτερι ήταν πολύ ευγενικός και έτσι είπα ότι φέτος είναι ο Μαξ», εξήγησε ο Φερστάπεν, «αλλά καθόμουν στην απέναντι πλευρά της εισόδου του ιδιωτικού δωματίου του εστιατορίου, έπινα το τζιν τόνικ μου και μετά συνειδητοποιήσαμε ότι ο Πιέρ Γκασλί είχε ήδη πληρώσει τον λογαριασμό», είπε.

Κι ο Ολλανδός πρόσθεσε: «Οπότε υποθέτω ότι την επόμενη φορά, πριν μπω, πρέπει να τους πω ότι στο τέλος της βραδιάς, ο λογαριασμός είναι για μένα, ώστε να μπορέσω επιτέλους να τον πληρώσω».

Κι όταν η παρουσιάστρια Nicola Hume αστειεύτηκε ότι όταν έρθει η σειρά του Φερστάπεν θα είναι νερό βρύσης και ένα μενού 40 λιρών συνολικά, ο Ολλανδός απάντησε: «Όχι. Συνήθως είμαι πολύ γενναιόδωρος με τέτοια πράγματα. Απλώς δεν κατάφερα να πληρώσω ακόμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε άλλο ένα δείπνο του χρόνου».