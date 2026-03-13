Driveit

Formula 1: Ο Max Verstappen έχασε «τεράστιο χρόνο στις στροφές»

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής θα ξεκινήσει 8ος το Sprint, αλλά μπορεί να κάνει το άλμα
Formula One F1 - Chinese Grand Prix - Shanghai International Circuit, Shanghai, China - March 13, 2026 Red Bull's Max Verstappen

Ως καταστροφή χαρακτήρισε τις κατατακτήριες δοκιμές για τον ίδιο, ο Μαξ Φερστάπεν, ο οδηγός της Red Bull-Ford στη Formula 1.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής θα ξεκινήσει 8ος στο Sprint του Σαββάτου, πίσω από μια Alpine.

Αρχικά ήταν 11ος, όμως βελτίωσε τον χρόνο του όχι σε βαθμό που να μπορέσει να απειλήσει για την pole position, ενώ ο ομόσταβλός του Ιζάκ Χάτζαρ θα είναι στη 10η θέση.

 

 
 
 
 
 
«Όλη η μέρα ήταν μια καταστροφή, από άποψη ρυθμού», δήλωσε ο Φερστάπεν στην F1 TV. «Ναι, καθόλου πρόσφυση. Ειλικρινά, νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα – καθόλου πρόσφυση, καθόλου ισορροπία, απλώς χάνουμε τεράστιο χρόνο στις στροφές, για να είμαι ειλικρινής. Μετά, φυσικά, εξαιτίας αυτού, αρχίζουμε να πυροδοτούμε άλλα μικρά προβλήματα. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα για εμάς είναι ότι απλώς οι στροφές είναι εντελώς εκτός».

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό και επιθετικό με τη ρύθμιση για τις κύριες κατατακτήριες και το Grand Prix της Κυριακής, ο Φερστάπεν απάντησε λιτά: «Θα ρίξουμε μια ματιά. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι μπορούμε να κάνουμε. Θα δούμε».

