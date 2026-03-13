Formula 1: Ο Max Verstappen έχασε «τεράστιο χρόνο στις στροφές»

Ως καταστροφή χαρακτήρισε τις κατατακτήριες δοκιμές για τον ίδιο, ο Μαξ Φερστάπεν, ο οδηγός της Red Bull-Ford στη Formula 1.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής θα ξεκινήσει 8ος στο Sprint του Σαββάτου, πίσω από μια Alpine.

Αρχικά ήταν 11ος, όμως βελτίωσε τον χρόνο του όχι σε βαθμό που να μπορέσει να απειλήσει για την pole position, ενώ ο ομόσταβλός του Ιζάκ Χάτζαρ θα είναι στη 10η θέση.

«Όλη η μέρα ήταν μια καταστροφή, από άποψη ρυθμού», δήλωσε ο Φερστάπεν στην F1 TV. «Ναι, καθόλου πρόσφυση. Ειλικρινά, νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα – καθόλου πρόσφυση, καθόλου ισορροπία, απλώς χάνουμε τεράστιο χρόνο στις στροφές, για να είμαι ειλικρινής. Μετά, φυσικά, εξαιτίας αυτού, αρχίζουμε να πυροδοτούμε άλλα μικρά προβλήματα. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα για εμάς είναι ότι απλώς οι στροφές είναι εντελώς εκτός».

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό και επιθετικό με τη ρύθμιση για τις κύριες κατατακτήριες και το Grand Prix της Κυριακής, ο Φερστάπεν απάντησε λιτά: «Θα ρίξουμε μια ματιά. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι μπορούμε να κάνουμε. Θα δούμε».