Formula 1: Ο Max Verstappen παίρνει νίκες, όμως λέει ότι δεν σκέφτεται τον τίτλο

Με δύο σερί νίκες στο ενεργητικό του, σε Μόντσα και Μπακού, ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull έχει μπει ξανά σε τροχιά τίτλου της Formula 1.

Ωστόσο, ο Ολλανδός κρατά χαμηλό προφίλ, όχι λόγω χαρακτήρα –άλλωστε 4 τίτλους κατέχει ήδη– αλλά εξαιτίας των καταστάσεων και του γεγονότος ότι δεν εξαρτάται απόλυτα από τον ίδιο η έκβαση του πρωταθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη μείωσε τη διαφορά του από τον πρώτο Πιάστρι στους 69 βαθμούς, που είναι δυόμιση νίκες απόσταση, ενώ απέχει από τον δεύτερο Νόρις 44 βαθμούς.

Οι δύο οδηγοί της McLaren που δείχνουν να πιέζονται πολύ τελευταία και ειδικά όταν τους χρίζουν φαβορί, θα δούμε πώς θα αντιδράσουν, αρχής γενομένης από τον αγώνα στη Σιγκαπούρη, στις 5 Οκτωβρίου, τον πρώτο από τους 7 αγώνες μέχρι το τέλος της σεζόν.

Πάντως, έχουμε και τρεις Sprint αγώνες τα Σάββατα, σε ΗΠΑ, Βραζιλία και Κατάρ, που δίνουν έξτρα βαθμούς, οπότε ευκαιρίες θα υπάρξουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μαξ Φερστάπεν οδηγεί μια βελτιωμένη Red Bull, με αναβαθμισμένο δάπεδο και νέες ρυθμίσεις, που είναι πολύ ανταγωνιστική για πρώτο χρόνο και pole position, που δίνει πλεονέκτημα νίκης.

Ωστόσο, ο Ολλανδός γνωρίζει ότι τον χωρίζουν πολλοί βαθμοί. «Δεν βασίζομαι στην ελπίδα. Αλλά απομένουν επτά αγώνες και οι 69 βαθμοί είναι πολλοί. Οπότε προσωπικά δεν το σκέφτομαι», είπε, επισημαίνοντας ότι «απλώς προχωράω αγώνα με τον αγώνα, αυτό που κάνω ουσιαστικά όλη τη σεζόν. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, να κερδίσουμε τους περισσότερους βαθμούς που μπορούμε. Και μετά το Αμπού Ντάμπι, θα ξέρουμε», δήλωσε λακωνικά, καθώς στο Αμπού Ντάμπι πέφτει η αυλαία του πρωταθλήματος.

Όσον αφορά την πίστα της Σιγκαπούρης, που είναι δρόμοι πόλης, τεχνική και ανώμαλη, πέρυσι ο Φερστάπεν τερμάτισε δεύτερος ανάμεσα σε Νόρις και Πιάστρι.

«Η Σιγκαπούρη είναι μια εντελώς διαφορετική πρόκληση και πάλι με την υψηλή κάθετη δύναμη, οπότε θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί», είπε ο Φερστάπεν.