Formula 1: Ο Max Verstappen στην pole position για τη Μόντσα

Από την πρώτη θέση της εκκίνησης για το αυριανό, 16ο Grand Prix της χρονιάς στη Formula 1, στη Μόντσα, θα ξεκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull έδωσε μεγάλη μάχη κυρίως με τον Λάντο Νόρις της McLaren, ο οποίος αμφισβήτησε τον χρόνο του, έκανε προς στιγμήν τον καλύτερο, όμως ο Φερστάπεν απάντησε εκκωφαντικά κι έκλεισε με έναν χρόνο 7 δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερα από τον Βρετανό, έχοντας το πάνω χέρι για τον αγώνα.

Στην 3η θέση της εκκίνησης και στη δεύτερη σειρά ο επικεφαλής της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι με την άλλη McLaren, έχοντας δίπλα του τη Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ, που ήταν πολύ δυνατός στα ελεύθερα δοκιμαστικά.

Πέμπτος ξεκινά ο Λιούις Χάμιλτον με την άλλη Ferrari και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η εκκίνηση, καθώς οι οδηγοί της ιταλικής ομάδας θα τα δώσουν όλα μήπως και πετύχουν το θαύμα μπροστά στους χιλιάδες οπαδούς τους, και κερδίσουν τον αγώνα.

Οι δύο Mercedes με Τζορτζ Ράσελ και Αντρέα Κίμι Αντονέλι στην 6η και 7η θέση, ενώ Γκαμπριέλ Μπορτολέτο με Sauber, Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin και Γιούκι Τσουνόντα με Red Bull έκλεισαν τη δεκάδα.

Ο Ιζάκ Χάτζαρ ο οποίος ανέβηκε τρίτος στο βάθρο του ολλανδικού Grand Prix, έκανε άσχημο χρόνο ενώ θα λάβει και ποινή θέσεων για αλλαγή στα εξαρτήματα της μονάδας ισχύος.

Αύριο στις 4 το απόγευμα το μεγάλο Grand Pri στη Μέκκα του ιταλικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.