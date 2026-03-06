Formula 1: Ο Oscar Piastri με McLaren ο ταχύτερος στις ελεύθερες δοκιμές της Αυστραλίας

Τις πρωινές ώρες Ελλάδας είχαμε τα δύο σκέλη των ελεύθερων δοκιμαστικών στην Αυστραλία, ενόψει του πρώτου Grand Prix της χρονιάς στη Formula 1.

Ομάδες και οδηγοί είναι αλήθεια ότι ψάχνονται ακόμα για να βρουν τον ιδανικό τρόπο απόδοσης των μονοθεσίων, έτσι όπως έχει γίνει με τις τεράστιες αλλαγές στους κανονισμούς, με κοντύτερα και στενότερα μονοθέσια, στενότερα ελαστικά, μονάδας ισχύος με ηλεκτρική ενέργεια κατά 50% και ενεργή αεροδυναμική εμπρός και πίσω, με λιγότερη κάθετη δύναμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών, οι δύο Ferrari με Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον έκαναν τους δυο πρώτους χρόνους, και ακολούθησε με τη Red Bull – Ford ο Μαξ Φερστάπεν, με τον ομόσταβλό του Ιζάκ Χάτζαρ να είναι πίσω του.

Οι χρόνοι σαφώς ήταν κάπως αργοί για όλους, ενώ η Aston Martin προσπαθεί να διαχειριστεί τα τεράστια προβλήματα που έχει με τη μονάδα ισχύος, καθώς ο Λανς Στρολ έκανε μόλις 3 γύρους και ο Φερνάντο Αλόνσο κανέναν!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Στο δεύτερο σκέλος των δοκιμαστικών, λίγες ώρες αργότερα, ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε τα ηνία με τη McLaren που φορά κινητήρα Mercedes, και κατέβασε τον χρόνο κάτω από το 1’20’’ στον γύρο. Πίσω του, με 2 και 3 δέκατα διαφορά, οι δύο Mercedes, με Αντρέα-Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ, με Χάμιλτον και Λεκλέρ να ακολουθούν με τις δύο Ferrari.

Ο Φερστάπεν έκανε 6ο χρόνο, ο περσινός πρωταθλητής Λάντο Νόρις με τη McLaren τον 7ο, ο Άρβιντ Λίντμπλαντ με Racing Bulls – Ford τον 8ο, ο Ιζάκ Χάτζαρ με τη Red Bull – Ford τον 9ο, και ακολούθησαν οι δυο αμερικανικές Haas με κινητήρα Ferrari, Εστεμπάν Οκόν και Όλιβερ Μπέρμαν.

Στη 12η θέση ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με την πρωτάρα στη Formula 1 Audi, με δική της μονάδα ισχύος, στη 13η ο Λίαμ Λόουσον με Racing Bulls – Ford και τη 14η το άλλο Audi με τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο.

Οι δύο Williams με μοτέρ Mercedes, είχαν 15ο και 17ο χρόνο με Αλεξάντερ Άλμπον και Κάρλος Σάινθ, ενώ οι δύο Alpine με ίδιο κινητήρα, είχαν 16ο και 18ο χρόνο με Πιέρ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο.

Οι δύο Cadillac με μοτέρ Ferrari, της αμερικανικής ομάδας που κάνει κι αυτή ντεμπούτο φέτος στη Formula 1, είχε με τον Βάλτερι Μπότας τον 19ο χρόνο, ενώ ο Σέρχιο Πέρες έκανε μόλις δύο γύρους και δεν πήρε χρόνο. Ανάμεσά τους οι δύο Aston Martin των Αλόνσο και Στρολ, που έκαναν 18 και 13 γύρους αντίστοιχα. Η Aston Martin έχει τεράστιο ζήτημα με τις μπαταρίες της υβριδικής μονάδας της Honda. Παθαίνουν ζημιά με τους κραδασμούς και υπάρχουν μόνο δύο διαθέσιμες, αυτές που βρίσκονται στα μονοθέσια, ενώ τίθεται και θέμα διαχείρισης της ενέργειας. Τούτων δοθέντων, αν καταφέρει η βρετανική ομάδα να βγάλει αύριο τις ελεύθερες δοκιμές και να πάει στις κατατακτήριες για να πάρει χρόνο 108%, ώστε να συμμετάσχει στον αγώνα, τότε θα τρέξει για λίγους γύρους και θα εγκαταλείψει.

Στις δοκιμές είχαμε αρκετές εξόδους από την πίστα, όπως του Χάτζαρ, μια σύγκρουση Ράσελ και Λίντμπλαντ στο pitlane.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Αύριο Σάββατο, τη νύχτα, ώρα Ελλάδος, το τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών και πολύ πρωί οι κατατακτήριες δοκιμές, με το Grand Prix της Κυριακής προγραμματισμένο για τις 6 το πρωί, ώρα Ελλάδος.