Formula 1: Ο Oscar Piastri στην pole position για το Grand Prix στην Ολλανδίας

Την 5η του pole position κατέκτησε φέτος ο Οσκαρ Πιάστρι, ενόψει του αυριανού Grand Prix της Formula 1 στην Ολλανδία.

Για τον 15ο αγώνα της χρονιάς, ο Αυστραλός οδηγός της McLaren επικράτησε στο τέλος της διαδικασίας επί του ομόσταβλού του Λάντο Νόρις, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος από τους δύο οδηγούς της McLaren τόσο χθες, όσο και σήμερα στα ελεύθερα δοκιμαστικά, αλλά και στα δύο πρώτα σκέλη των κατατακτήριων δοκιμών.

Με ηλιοφάνεια σήμερα διεξήχθησαν οι δοκιμές κατάταξης, με τη χθεσινοβραδινή βροχή να έχει ξεπλύνει σε μεγάλο βαθμό την άσφαλτο της παραθαλάσσιας πίστας του Ζάντφορτ.

Η επικράτηση του Πιάστρι κι αν καταφέρει να κρατήσει πίσω του τον Νόρις, θα του δώσει πλεονέκτημα, καθώς ήδη βρίσκεται 9 βαθμούς μπροστά στη βαθμολογία, έναντι του Νόρις, στη μάχη της διεκδίκησης του τίτλου.

Ο Μαξ Φερστάπεν στην πατρίδα του θα ξεκινήσει τρίτος με τη Red Bull, μόλις 4 δέκατα του δευτερολέπτου αργότερος σε χρόνο. Ο Ιζαάκ Χατζάρ με Racing Bulls θα βρεθεί δίπλα στον 4 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, στην 4η θέση και στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης.

Στην 3η σειρά της εκκίνησης από την 5η θέση θα εκκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari θα είναι 6ος.

Στην 7η θέση ο Λιούις Χάμιλτον με την άλλη Ferrari. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εξακολουθεί να κάνει μέτριες εμφανίσεις και προβληματίζει, αλλά και προβληματίζεται.

Η σπουδαία εμφάνιση της Racing Bulls συμπληρώθηκε από τον Λίαμ Λόουσον στην 8η θέση, με τον Κάρλος Σάινθ της Williams και τον Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin να κλείνουν τη δεκάδα.

Πιο πίσω οι Αντονέλι με Mercedes και Τσουνόντα με Red Bull.

Στα αξιοσημείωτα των δοκιμαστικών το δεύτερο ατύχημα που είχε ο Λανς Στρολ, ο οποίος χθες διέλυσε την Aston Martin, οι μηχανικοί δούλευαν όλη τη νύχτα να την επισκευάσουν και σήμερα τη χτύπησε ξανά στις μπαριέρες.

Αύριο το απόγευμα στις 4 ώρα Ελλάδος, περιμένουμε έναν δύσκολο αγώνα, εξαρτώμενο και από τις καιρικές συνθήκες στην πίστα του Ζάντφορτ, η οποία και το 2026 θα βρίσκεται στο καλεντάρι της Formula 1, αλλά όχι και στη συνέχεια.

Στα απρόοπτα των δοκιμαστικών μια αλεπού που διέσχισε την πίστα τη στιγμή που περνούσε ο Σαρλ Λεκλέρ. Είναι σαν να του έλεγε “τι θέλει η αλεπού στο παζάρι”.