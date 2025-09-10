Formula 1: Ο θρυλικός Jacky Ickx οδήγησε στα 80 του χρόνια τη Ferrari του 1970

Στο περιθώριο του Grand Prix της Formula 1 το περασμένο τριήμερο στη Μόντσα, το οποίο κέρδισε ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, υπήρξε ένα συγκινητικό γεγονός.

Το Σάββατο το απόγευμα, μετά τις δοκιμές κατάταξης για τον αγώνα, ένας θρύλος του παρελθόντος της Formula 1 αλλά και της Ferrari, ο Τζάκι Ιξ, οδήγησε την ίδια Ferrari 312B, με την οποία το 1970 στη Μόντσα, είχε κατακτήσει την pole position.

Σε εκείνο τον αγώνα ο Ιξ εγκατέλειψε από κιβώτιο ταχυτήτων, όμως η νίκη πήγε στον Κλέι Ρεγκατσόνι, με την άλλη Ferrari και ήταν η πρώτη του Ιταλού οδηγού.

Τώρα, το περασμένο Σάββατο, ο Τζάκι Ιξ στα 80 του χρόνια (γεννημένος την 1η Ιανουαρίου του 1945), ο οποίος από το 1966 μέχρι και το 1979 είχε 116 εκκινήσεις στη Formula 1 και 8 νίκες (δεν κατέκτησε ποτέ πρωτάθλημα), μπήκε στη Ferrari 312B και έκανε δύο γύρους στη Μόντσα ξεσηκώνοντας το κοινό.

Η ιδέα εφαρμόστηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της F1, Στέφανο Ντομενικάλι, και τον πρώην οδηγό της F1, Πάολο Μπαρίλα, του οποίου η εταιρεία ζυμαρικών Barilla εντάχθηκε φέτος στην F1 ως επίσημος συνεργάτης,

«Συναισθηματικά, ήταν μια σπουδαία στιγμή να επιστρέψω με το αυτοκίνητο στη Μόντσα, που είναι απίστευτη με τις μάζες των κόκκινων τιφόζι μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι. Έχω αγωνιστεί πέντε φορές εδώ για τη Ferrari, αλλά η ατμόσφαιρα δεν έχει αλλάξει ποτέ. Ηταν μια μαγική στιγμή. Κάθισα στο αυτοκίνητο σαν να το είχα μόλις αφήσει», είπε ο Ιξ. «Δηλαδή, δεν χρειάστηκε να μετακινήσω το κάθισμα προς τα εμπρός ή να αλλάξω τη θέση του τιμονιού. Μπήκα μέσα και δεν αγγίξαμε τα πεντάλ. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο κιβώτιο ταχυτήτων, το οποίο ήταν καλύτερο από το Cosworth εκείνη την εποχή. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος με αυτό, με έναν πολύ μικρό, ελαφρύ μοχλό. Είναι επίσης εύκολο στην οδήγηση. Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για αλλαγή. Υπάρχουν τρία όργανα και αυτό είναι όλο. Αλλά το καλύτερο είναι η μουσική που παράγει – μια ατμοσφαιρική Ferrari 12 κυλίνδρων. Την οδήγησα στις 10.000 σ.α.λ., αν και θα μπορούσε να είχε φτάσει τις 11.000. Είναι απλά μαγικό. Είναι κάτι που δεν ξεχνάς. Και επειδή είναι αρκετά άνετο, δεν είναι τόσο δύσκολο να πας γρήγορα σε ευθεία γραμμή», συνέχισε ο Τζάκι Ιξ.