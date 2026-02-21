Formula 1: Ό,τι γράψατε γράψατε. Αφήστε τα στυλό κάτω

Οι πρώτες δοκιμές στη Βαρκελώνη και έπειτα δύο τριήμερα δοκιμών στο Μπαχρέιν, έδωσαν -όσα μπόρεσαν να δώσουν- συμπεράσματα στις ομάδες της Formula 1, για το ποια είναι η κατάστασή τους ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος στις 8 Μαρτίου από τη Μελβούρνη.

Κι όπως συμβαίνει με τα διαγωνίσματα, τώρα τα στυλό κάτω και όση δουλειά ήταν να γίνει, επί του πεδίου, στην πίστα, διότι στα εργοστάσια δουλεύουν πολύ, έγινε.

Οι νέοι κανονισμοί, τα μικρότερα σε μήκος και πλάτος μονοθέσια, οι νέες μονάδες ισχύος 50-50 μεταξύ θερμικού κινητήρα και ηλεκτρικής ενέργειας, η αεροδυναμική που θα μεταβάλλεται από τον οδηγό ρυθμίζοντας χειροκίνητα τις δύο αεροτομές, η έξτρα ώθηση που θα παίρνει ο οδηγός για να προσπεράσει -πάλι με δική του ευθύνη- πατώντας διακόπτη και μια ακόμα ρύθμιση για την ενέργεια που θα μαζεύει στη μπαταρία, έχουν δημιουργήσει μια σύνθετη κατάσταση η οποία ούτε στον πρώτο αγώνα θα ξεκαθαρίσει.

Το πώς θα προσαρμοστούν οι οδηγοί στα νέα δεδομένα θα το δούμε μόνο σε πραγματικό αγώνα, διότι στις δοκιμές προείχε η αξιοπιστία της νέας μονάδας ισχύος.

Θυμίζω ότι μονάδες ισχύος Ferrari έχουν οι: Ferrari, Haas και Cadillac, μονάδες ισχύος Mercedes οι: Mercedes, McLaren, Alpine και Williams, η Red Bull έχει δική της μονάδα σε συνεργασία με τη Ford, η Aston Martin πήρε από τη Honda και η Audi ανέπτυξε δική της μονάδα ισχύος. Θυμίζω ότι φέτος στο πρωτάθλημα έχουμε δύο νέες ομάδες: Cadillac και Audi.

Βέβαια, επειδή Ferrari και Mercedes έχουν δικές του μονάδες ισχύος που τις ανέπτυξαν με βάση τα δικά τους μονοθέσια, ασφαλώς και θα είναι πιο καλοστημένες, σε σχέση με τις άλλες ομάδες που αγόρασαν μονάδες ισχύος για να τις προσαρμόσουν στα δικά τους σασί.

Ας δούμε, λοιπόν, τι έκαναν οι ομάδες στις δοκιμές:

McLaren – 817 γύροι

Με δύο σερί τίτλους κατασκευαστών 92024-2025) και έναν τίτλο οδηγών, η βρετανική ομάδα ίσως να μην ξεκινήσει από θέση ισχύος. Έκανε πάρα πολλά χιλιόμετρα (5.777), όμως οι οδηγοί της είχαν 3ο και 4ο χρόνο στο Μπαχρέιν, βλέποντας τη Mercedes και τη Ferrari να είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Οι οδηγοί της Λάντο Νόρις (πρωταθλητής) και Όσκαρ Πιάστρι θα τρέξουν στη Μελβούρνη με την MCL40 περίπου ίδιων προδιαγραφών με το αυτοκίνητο δοκιμών στο Μπαχρέιν.

Mercedes – 741 γύροι

Η γερμανική ομάδα έχει μείνει χρόνια μακριά από τίτλους, με την τελευταία φορά να είναι το 2020 που πήρε τίτλο κατασκευαστών και τίτλο οδηγών με τον Χάμιλτον. Στις δοκιμές διένυσε τα περισσότερα χιλιόμετρα από όλες τις ομάδες (6.202) και είχε τον δεύτερο χρόνο με τον Αντρέα Κίμι Αντονέλι, μολονότι το μονοθέσιο W17 δέχθηκε αλλαγή στη μονάδα ισχύος. Όμως ήταν πολύ γρήγορο και όπως λένε και θα δούμε αν αυτό που την έχει κατηγορήσει η Red Bull, ότι έχει κάνει παρατυπία (δεν το συμμερίζεται η ομοσπονδία του σπορ), θα παίξει ρόλο στη Μελβούρνη. Θα δούμε και τι θα κάνεις φέτος ο Τζορτζ Ράσελ που διψά για τίτλο. Η ομάδα επισημαίνει ότι έχει δημιουργήσει μια σταθερή βάση για να χτίσει πάνω της στο πρωτάθλημα.

Red Bull – 672 γύροι

Με τον Μαξ Φερστάπεν, 4 φορές πρωταθλητή να «απειλεί» ότι θα σταματήσει από τη Formula 1 αν πάει να γίνει σαν τα ηλεκτρικά μονοθέσια της Formula E, η αυστριακή ομάδα που έχει φτιάξει τη δική της μονάδα ισχύος μαζί με τη Ford, αφήνοντας τη Honda που πήγε στην Aston Martin αλλά εκεί υπάρχουν ζητήματα, φαίνεται ότι η RB22 είναι γρήγορη αλλά στο επίπεδο της McLaren. Έκανε 5.048 χλμ., με τον Φερστάπεν να κάνει τον 5ο χρόνο, ενώ βασίζει ελπίδες και στον Ιζάκ Χάτζαρ που προβιβάστηκε από τη Racing Bulls. Στη Red Bull είναι ευχαριστημένοι από τη δουλειά που έγινε στην ανάπτυξη της μονάδας ισχύος, όμως γνωρίζουν ότι μπροστά τους υπάρχει μεγάλος αγώνας ανάπτυξης τόσο στο πλαίσιο όσο και στην πλευρά της μονάδας ισχύος.

Ferrari – 745 γύροι

Οι τιφόζι μάλλον θα τρίβουν τα χέρια τους. Η ιταλική ομάδα έχει να πάρει τίτλο από το 2007 με τον Κίμι Ραϊκόνεν και φέτος μάλλον φόρεσε τα καλά της. Η Ferrari SF ήταν πολύ γρήγορη στις δοκιμές, διένυσε 6.081 χλμ. και είχε πρώτο χρόνο με τον Σαρλ Λεκλέρ. Το μονοθέσιο είχε έξυπνες αεροδυναμικές καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένης μιας πτέρυγας εξάτμισης και μιας πλήρως περιστρεφόμενης κύριας πτέρυγας πίσω, κι απομένει να δούμε αν πράγματι αυτά μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Για να είναι και ο Λιούις Χάμιλτον ευχαριστημένος, φαίνεται ότι οι Ιταλοί έκαναν πολύ καλή δουλειά και στόχος είναι η μέγιστη απόδοση στη Μελβούρνη.

Williams – 790 γύροι

Η βρετανική ομάδα που έτρεξε μόνο στο Μπαχρέιν, έμεινε πίσω και προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος. Με μονάδα ισχύος της Mercedes θα επιχειρήσει να επωφεληθεί των πλεονεκτημάτων, όμως θα έχει σκληρό ανταγωνισμό για να ξεχωρίσει μεταξύ των Alpine, Racing Bulls και Haas. Δούλεψαν σκληρά στην ομάδα τις τελευταίες ημέρες, διένυσαν 4.276 χλμ. και είχαν 16ο και 18ο χρόνο στις δοκιμές, με Κάρλος Σάινθ και Αλεξάντερ Άλμπον.

Racing Bulls – 734 γύροι

Η θυγατρική της Red Bull με μοτέρ της μητρικής ομάδας δούλεψε αρκετά κι αυτή και είχε 13ο και 17ο χρόνο με τον ρούκι του πρωταθλήματος Άρβιντ Λίντμπλαντ και τον Λίαμ Λόουσον που πέρυσι έτρεξε για λίγο με τη Red Bull αλλά τον άλλαξαν με τον Γιούκι Τσουνόντα, που φέτος δεν θα τρέξει στη Formula 1. Έκανε πολλά χιλιόμετρα (5.458) και έχει μικρά προβλήματα να λύσει μέχρι τη Μελβούρνη, εκεί όπου θα παρουσιάσει νέα εξαρτήματα στο μονοθέσιο.

Aston Martin – 334 γύροι

Η βρετανική ομάδα έχει Γολγοθά μπροστά της. Έκανε τα λιγότερα χιλιόμετρα από όλες τις ομάδες (2.115) και τα προβλήματα προσαρμογής της μονάδας ισχύος της Honda, στο πρώτο μονοθέσιο της Aston Martin που σχεδίασε ο Άντριαν Νιούι, είναι ορατά. Η AMR26 στα χέρια των Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ θα πρέπει να δείξει αξιοπιστία, πρωτίστως και δευτερευόντως γρηγοράδα. Στην ομάδα αναφέρουν ότι γνωρίζουν επακριβώς τα σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθούν κι ότι υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει στα τρία εργοστάσια: Sakura, Milton Keynes και Silverstone.

Haas – 794 γύροι

Με την Toyota να έχει κάνει πιο δυναμική συνεργασία με την αμερικανική ομάδα, και τη μονάδα ισχύος της Ferrari, η Haas έκανε 6.118 χλμ. και ήταν δεύτερη πίσω από η Mercedes. Είχε τον 9ο και 14ο χρόνο με τους Όλιβερ Μπέρμαν και Εστεμπάν Οκόν, παρουσίασαν προβλήματα, αλλά ολοκλήρωσαν τις δοκιμές και τώρα ετοιμάζονται για την πρεμιέρα.

Audi – 711 γύροι

Η γερμανική ομάδα κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα και έχει βάλει στόχο τον τίτλο το 2030. Προς το παρόν πρέπει να δει τι θα κάνει το 2027. Έκανε αρκετά χιλιόμετρα (4.942), έχει δική της μονάδα ισχύος και τα προβλήματα νεότητας είναι σεβαστά. Ωστόσο, με 10ο και 12ο χρόνο που έκανε οι Γκαμπριέλ Μπορτολέτο και Νίκο Χούλκενμπεργκ, υπάρχουν χαμόγελα στους Γερμανούς, που εμφανίζουν νέο αεροδυναμικό πακέτο. Στην ομάδα θεωρούν ότι βρίσκονται στο σημείο που θα ήθελαν αυτή τη στιγμή και θα δουλέψουν να βελτιώσουν την αξιοπιστία και την απόδοση.

Alpine – 677 γύροι

Η γαλλική ομάδα Alpine με το μοτέρ της Mercedes έκανε 5.289 χλμ. και ήταν αρκετά. Η Alpine A526 δείχνει ότι είναι σε καλύτερο επίπεδο από το περσινό μονοθέσιο που ήταν μέτριο και στις δοκιμές είχαν 8ο και 11ο χρόνο με τους Πιέρ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο. Πίεσαν πολύ το μονοθέσιο και στην ομάδα ανέφεραν ότι για τους πρώτους αγώνες έχουν μια καλή βάση δεδομένων, εξελίσσοντας το αυτοκίνητο σταδιακά.

Cadillac – 586 γύροι

Πρωτάρα κι αυτή στη Formula 1. Ένα μεγάλο όνομα της Αμερικής μπαίνει στο χορό και θέλει να δείξει ότι δεν αποτελεί απλά την 11η ομάδα στο γκριντ. Φορά μονάδα ισχύος της Ferrari, αλλά έχει σασί Dallara και δεν είναι εύκολη η προσαρμογή. Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρες είχαν 19ο και 20ό χρόνο, με την ομάδα να διανύει 3.935 χλμ. και να δηλώνουν πολύ ευχαριστημένοι με την πρόοδο που έχουν κάνει.

Στη Μελβούρνη θα δούμε, για όλες τις ομάδες και τους οδηγούς, πόσα απίδια βάζει ο σάκος.