Formula 1: «Ό,τι θα μπορούσε να πάει στραβά, πήγε» είπε ο Verstappen

Δεν έχει ξεκινήσει καλά φέτος ο Μαξ Φερστάπεν το πρωτάθλημα της Formula 1.

Στην Αυστραλία έχοντας χτυπήσει το μονοθέσιο στα δοκιμαστικά ξεκίνησε από την 20ή θέση (ουσιαστικά 17ος επειδή δεν εκκίνησαν άλλα μονοθέσια μπροστά του), τερματίζοντας, ωστόσο, στην 6η θέση, ενώ σήμερα, στο Sprint των 19 γύρων της Κίνας, από 8ος στην εκκίνηση ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 9η θέση.

Τα λόγια ήταν φτωχά για τον Φερστάπεν μετά το Sprint. «Δεν έχω πολλά λόγια αυτή τη στιγμή, για να είμαι ειλικρινής», είπε στο Sky Sports. «Όλα όσα θα μπορούσαν να πάνε στραβά πήγαν στραβά. Η εκκίνηση, φυσικά, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να διορθώσουμε, αλλά μετά από αυτό η ισορροπία είναι παντού. Συν μερικά άλλα σημεία στο αυτοκίνητο που δεν ήταν, θα έλεγα, καλά προετοιμασμένα. Απλώς πρέπει να βάλουμε τα πράγματά μας στη θέση τους», ανέφερε.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Φερστάπεν τερμάτισε έναν αγώνα Sprint εκτός της βαθμολογίας, καθώς οι 13 νίκες του σε Sprint του Σαββάτου, είναι 10 περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο οδηγό σε Sprint.

Ο δεύτερος οδηγός της Red Bull-Ford, Ιζάκ Χάτζαρ, είχε κι αυτός ζητήματα. Ξεκίνησε 10ος, αλλά τερμάτισε 15ος μετά από ένα ατύχημα στον πρώτο γύρο με τον Αντρέα – Κίμι Αντονέλι.

«Όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο για τον πρώτο τομέα και στη συνέχεια ο Κίμι έχασε τα φρένα και πάθαμε ζημιά για το υπόλοιπο του αγώνα», δήλωσε ο Χάτζαρ, που είδε τον οδηγός της Mercedes να τον βγάζει εκτός πίστας. Τιμωρήθηκε με ποινή 10 δευτ., όμως ο Χάτζαρ έχασε πολύτιμες θέσεις.

«Είχα ζημιά και αμυνόμουν ενάντια σε ταχύτερα αυτοκίνητα σε όλη τη διαδρομή», σημείωσε ο Γάλλος.