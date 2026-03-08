Formula 1: «Οδηγός του αγώνα» στην Αυστραλία ο Max Verstappen με Red Bull – Ford

Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς στη Formula 1 για το 2026, ανήκει στην ιστορία, όμως πολλά θα έχουμε να λέμε ακόμα σήμερα.

Μπορεί η Mercedes να έκανε το 1-2 με Ράσελ και Αντονέλι, και η Ferrari το 3-4 με Λεκλέρ – Χάμιλτον και ο Νόρις με τη McLaren να παίρνει την 5η θέση, όμως όλοι αυτοί οι οδηγοί ξεκίνησαν από τις πρώτες θέσεις: Ράσελ στην 1, Αντονέλι στη 2, Λεκλέρ στην 4, Χάμιλτον στην 7 και Νόρις στην 6.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ο άνθρωπος που έκανε τη διαφορά στον αγώνα, ήταν ο μεγάλος άτυχος χθες, ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός χθες στις κατατακτήριες δοκιμές, χωρίς να ευθύνεται, πατώντας το φρένο, «μπλόκαρε» ο πίσω άξονας, χτύπησε τη Red Bull – Ford, δεν πήρε χρόνο και τέθηκε στη θέση 20 στο γκριντ, μπροστά από Σάινθ με Williams και Στρολ με Aston Martin. Και όλοι αναρωτιόντουσαν τι θα μπορούσε να πετύχει, γνωρίζοντας τι έχει κάνει στο παρελθόν σε ανάλογες καταστάσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, με τον Χούλκενμπεργκ να μένει στο γκαράζ από ηλεκτρικά προβλήματα στην Audi, και τον Πιάστρι να διαλύει τη McLaren στον γύρο εξόδου πριν στηθούν τα μονοθέσια στο γκριντ για την εκκίνηση, κι ενώ θα είχε την 6η θέση, ο Φερστάπεν ξεκίνησε 17ος.

Η στρατηγική του, με δύο αλλαγές ελαστικών, η εξαιρετική του οδήγηση και το πάθος του 4 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, τον έφτασαν να προσπαθεί να περάσει ακόμα και τον Νόρις, όμως τελικά έμεινε στην 6η θέση!

Η προσπάθειά του Φερστάπεν ανταμείφθηκε από το κοινό που τον ψήφισε «οδηγό του αγώνα» με ποσοστό 30%. Στους υποψήφιους για τη διάκριση ήταν οι: Λεκλέρ με 14,2%, Λίντμπλαντ με 10,5% (τερμάτισε 8ος ο ρούκι του πρωταθλήματος με Racing Bulls – Ford), Ράσελ με 10,2% και Χάμιλτον με 9,6%.