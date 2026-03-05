Formula 1: Ώρα Μελβούρνης για την έναρξη του πρωταθλήματος

Δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμαστικών περιλαμβάνει η Παρασκευή στη Μελβούρνη, ενόψει της τρίτης περιόδου το Σάββατο, των κατατακτήριων δοκιμών που θα ακολουθήσουν και βέβαια του πρώτου Grand Prix της χρονιάς για τη Formula 1 την Κυριακή.

Σήμερα Πέμπτη ήταν η ημέρα των συνεντεύξεων για τους οδηγούς, η φωτογράφηση με το κοινό, η υπογραφή αυτόγραφων, το περπάτημα στην πίστα.

Πολλά τα χαμόγελα, αλλά και σκεπτικισμός για το τι θα μπορέσουν να κάνουν φέτος, με τους νέους κανονισμούς που αλλάζουν πολλά στη Formula 1.

Νέα πρόσωπα, όπως ο Άρβιντ Λίντμπλαντ που θα τρέξει για τη Racing Bulls, νέες ομάδες η Cadillac και η Audi, επαναφορά της Ford -μετά από 22 χρόνια- για συνεργασία στους κινητήρες της Red Bull, επάνοδος των Μπότας και Πέρες στη Formula 1 με την Cadillac αυτή τη φορά, έναν Αλόνσο στα 44 χρόνια του να συνεχίζει, έναν Χάμιλτον στα 41 να διψά για έναν 8ο τίτλο, μια Aston Martin που έχει μεγάλα θέματα με το μοτέρ της Honda, μια McLaren που δεν θα έχει καθόλου εύκολη δουλειά να υπερασπιστεί τίτλους σε κατασκευαστές και οδηγούς, και έναν Φερστάπεν που έβαλε κατά πάντων για τους νέους κανονισμούς, αλλά θα τους τηρήσει και με το παραπάνω.

Συγκεντρώσαμε χαρακτηριστικές στιγμές των οδηγών και στελεχών των ομάδων από τη σημερινή ημέρα.

Ο Μαξ Φερστάπεν είπε πολλά. Τώρα περιμένουμε να μιλήσει στην πίστα