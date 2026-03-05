Driveit

Formula 1: Ώρα Μελβούρνης για την έναρξη του πρωταθλήματος

Τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας ξεκινούν τα ελεύθερα δοκιμαστικά και μέχρι να μπουν στην πίστα οι οδηγοί χαλάρωσαν
melbourne1-gettyimages-2264846616

Δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμαστικών περιλαμβάνει η Παρασκευή στη Μελβούρνη, ενόψει της τρίτης περιόδου το Σάββατο, των κατατακτήριων δοκιμών που θα ακολουθήσουν και βέβαια του πρώτου Grand Prix της χρονιάς για τη Formula 1 την Κυριακή.

Σήμερα Πέμπτη ήταν η ημέρα των συνεντεύξεων για τους οδηγούς, η φωτογράφηση με το κοινό, η υπογραφή αυτόγραφων, το περπάτημα στην πίστα.

Πολλά τα χαμόγελα, αλλά και σκεπτικισμός για το τι θα μπορέσουν να κάνουν φέτος, με τους νέους κανονισμούς που αλλάζουν πολλά στη Formula 1.

 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Νέα πρόσωπα, όπως ο Άρβιντ Λίντμπλαντ που θα τρέξει για τη Racing Bulls, νέες ομάδες η Cadillac και η Audi, επαναφορά της Ford -μετά από 22 χρόνια- για συνεργασία στους κινητήρες της Red Bull, επάνοδος των Μπότας και Πέρες στη Formula 1 με την Cadillac αυτή τη φορά, έναν Αλόνσο στα 44 χρόνια του να συνεχίζει, έναν Χάμιλτον στα 41 να διψά για έναν 8ο τίτλο, μια Aston Martin που έχει μεγάλα θέματα με το μοτέρ της Honda, μια McLaren που δεν θα έχει καθόλου εύκολη δουλειά να υπερασπιστεί τίτλους σε κατασκευαστές και οδηγούς, και έναν Φερστάπεν που έβαλε κατά πάντων για τους νέους κανονισμούς, αλλά θα τους τηρήσει και με το παραπάνω.

Συγκεντρώσαμε χαρακτηριστικές στιγμές των οδηγών και στελεχών των ομάδων από τη σημερινή ημέρα.

Verstappen_GettyImages-2264269214

Ο Μαξ Φερστάπεν είπε πολλά. Τώρα περιμένουμε να μιλήσει στην πίστα
Hamilton_GettyImages-2264843450
Ο Λιούις Χάμιλτον θα θελήσει να υπογράφει αυτόγραφα νίκης
Hamilton_helmet_GettyImages-2264878669
Το κράνος του Χάμιλτον από Lego
Hadjar_GettyImages-2264849566
Ο Ιζάκ Χάτζαρ διασκεδάζει με το ηλεκτρικό αυτοκινητάκι
Bottas_GettyImages-2264851850
Ο Βάλτερι Μπότας επέστρεψε στη Formula 1 και θέλει να αποδείξει ότι άξιζε
Piastri_GettyImages-2264848054
Ο Οσκαρ Πιάστρι στην πατρίδα του θέλει να πάρει τη νίκη με τη McLaren
Russell_GettyImages-2264851766
Ο Τζορτζ Ράσελ περιμένει να πάρει κι αυτός τίτλο με τη Mercedes
Alonso_GettyImages-2264862126
Ο μεγαλύτερος σε ηλικία στο γκριντ, ο Φερνάντο Αλόνσο
Antonelli_GettyImages-2264861073
Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι έκανε ντεμπούτο πέρυσι και εντυπωσίασε με τη Mercedes
Newey_GettyImages-2264883975
Ο Αντριαν Νιούι σχεδίασε το μονοθέσιο της Aston Martin και ο ιδιοκτήτης της Λόρενς Στρολ
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
177
144
82
69
63
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo