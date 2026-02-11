Formula 1: Οριακά ταχύτερη η McLaren του Norris από τη Red Bull του Verstappen στο Μπαχρέιν

Στο Μπαχρέιν ξεκίνησαν οι πρώτες επίσημες δοκιμές για το νέο πρωτάθλημα της Formula 1, που θα πάρει εκκίνηση στις 8 Μαρτίου από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Στις δοκιμές οι ομάδες πήγαν ψάχνοντας, καθώς και οι οδηγοί χρειάζονται εξοικείωση με τους νέους κανονισμούς, ενώ και η πίστα ήταν καθαρή, ενώ φυσούσε και πάρα πολύ. Επίσης, τα μονοθέσια έφεραν και αρκετό εξοπλισμό μέτρησης αεροδυναμικής, ενώ ορισμένοι οδηγοί βγήκαν και οριακά εκτός πίστας στη στροφή 10.

Σήμερα, λοιπόν, την πρώτη μέρα των τριήμερων δοκιμών, ο περσινός πρωταθλητής Λάντο Νόρις με τη McLaren που φορά μονάδα ισχύος Mercedes, έκανε 58 γύρους και ελαφρά καλύτερο χρόνο (μόλις 0,129 δευτερόλεπτα) από τον παραλίγο πρωταθλητή πέρυσι και ήδη 4 φορές τροπαιούχο, Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος κάλυψε συνολικά 136 γύρους -τους περισσότερους από όλους-, με τη Red Bull, φορά δική της μονάδα ισχύος σε συνεργασία με τη Ford.

Τρίτο χρόνο έκανε ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari να διανύει 80 γύρους, όντας 0,521 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νόρις.

Στην 4η θέση των χρόνων ο Εστεμπάν Οκόν με Haas που φορά μονάδα ισχύος Ferrari (115 γύρους κάλυψε), και ακολούθησε ο Όσκαρ Πιάστρι με την άλλη McLaren, κάνοντας 54 γύρους.

Η πρώτη Mercedes ήταν του Τζορτζ Ράσελ με 6ο χρόνο και ακολούθησε ο Λιούις Χάμιλτον με την άλλη Ferrari, σχεδόν 2 δευτ. πίσω από τον πρώτο χρόνο του Νόρις!

Στη συνέχεια είχαμε Πιέρ Γκασλί με Alpine και μοτέρ Mercedes, με την πρωτάρα Audi να έχει 9ο χρόνο με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ. Τη δεκάδα έκλεισε ο Αλεξάντερ Άλμπον με Williams (κινητήρα Mercedes).

Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes ήταν στην 11η θέση, κάνοντας μόνο 30 γύρους.

Μόνο μια Racing Bulls πήρε μέρος στις δοκιμές με τον Άρβιντ Λίντμπλαντ με μοτέρ Red Bull Ford, και στη 13η θέση ο Κάρλος Σάινθ με την άλλη Williams.

Η επίσης πρωτάρα Cadillac με μοτέρ Ferrari είχε 14η θέση με τον Τσέκο Πέρες και 16η με τον Βάλτερι Μπότας, έχοντας ανάμεσά τους τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο με το δεύτερο Audi.

Υπήρξε απογοήτευση για την Aston Martin, καθώς η AMR26 με μοτέρ Honda, κατάφερε να κάνει μόνο 36 γύρους, συνολικά, μόνο με τον Λανς Στρολ, καθώς δεν έτρεξε ο Φερνάντο Αλόνσο.

Ο Φράνκο Κολαπίντο με τη δεύτερη Alpine, ήταν ο τελευταίος και 18ος σε χρόνο.

Έχουμε πολλά να δούμε στη συνέχεια, διότι οι ομάδες δοκιμάζου τα πάντα, από αεροδυναμική, διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας και απόδοση με διαφορετική γόμα ελαστικών.