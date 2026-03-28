Formula 1: Πάλι το 1-2 στην εκκίνηση η Mercedes, τώρα στην Ιαπωνία

Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, μετά την Κίνα, ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes θα ξεκινήσει από την pole position στο Grand Prix της Formula 1 στην Ιαπωνία.

Ο νεαρός Ιταλός κατάφερε να κάνει κατά 3 δέκατα του δευτερολέπτου καλύτερο χρόνο από τον ομόσταβλό του Τζορτζ Ράσελ και θα επιχειρήσει να πάρει τη δεύτερη φετινή του νίκη.

Από τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, για πρώτη φορά από την 3η θέση, ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren θα προσπαθήσει να κάνει καλή εκκίνηση, έχοντας δίπλα του στην 4η θέση τον Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari.

Στην 3η σειρά της εκκίνησης ο Λάντο Νόρις με τη McLaren και ο Λιούις Χάμιλτον με την άλλη Ferrari. Δηλαδή στο γκριντ θα έχουμε μια McLaren πίσω από την άλλη και μία Ferrari πίσω από την άλλη. Ενδιαφέρον!

Ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine θα ξεκινήσει 7ος, έχοντας πλάι τον Ισάκ Χάτζαρ με τη Red Bull – Ford, ενώ τη δεκάδα έκλεισαν οι Γκαμπριέλ Μπορτολέτο με πολύ καλή εμφάνιση με την Audi και ο Άρβιντ Λίντμπλαντ που κατάφερε να είναι 10ος, ο ρούκι ης χρονιάς, με την Racing Bull – Ford.

Όλα όσα συνέβησαν στη διαδικασία

Ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari ήταν ο ταχύτερος στο ξεκίνημα της διαδικασίας, με τους δύο οδηγούς της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι να ακολουθούν σε κοντινούς χρόνους. Οι δυο οδηγοί άργησαν να μπουν στην πίστα, γνωρίζοντας ότι μπορούν να κάνουν δυνατούς χρόνους.

Στην 16άδα κατάφεραν να περάσουν όλα τα ονόματα που περιμέναμε, ενώ αποκλείστηκαν και θα ξεκινήσουν από τις θέσεις 17 και κάτω, οι: Αλεξάντερ Αλμπον με Williams, Όλιβερ Μπέρμαν με Haas, Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρες με Cadillac, Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ με Aston Martin.

Η Cadillac έφερε βελτιωμένα στοιχεία στην πίσω αεροτομή αλλά δεν άλλαξε κάτι, ενώ η Aston Martin παραμένει με τα προβλήματα από κραδασμούς στον κινητήρα.

Στη συνέχεια των δοκιμαστικών, κι αφού οι 16 οδηγοί άλλαζαν συνεχώς ελαστικά, ο Μαξ Φερστάπεν εκεί που έκανε καλούς χρόνους με τη Red Bull – Ford, τελικά έμεινε εκτός δεκάδας και θα ξεκινήσει 11ος. Είπε ότι το αυτοκίνητο δεν μπορούσε να οδηγηθεί και κάτι συνέβαινε. Έχει το σθένος θα προσπεράσει στην εκκίνηση και θα δούμε πώς θα πάει.

Από τη 12η θέση ο Εστεμπάν Οκόν με τη Haas, από τη 13η ο Νίκο Χούλκνμπεργκ με Audi, στη 14η ο Λίαμ Λόουσον με Racing Bulls – Ford, στην 15η ο Φράνκο Κολαπίντο με Alpine και στην 16η θέση ο Κάρλος Σάινθ με Williams.

Ο Κίμι Αντονέλι στο Q2 ήταν ταχύτερος, μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ και τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο με Audi (!).

Η μάχη για την pole position απέκτησε μεγάλο ενδιαφέρον, όμως και πάλι η Mercedes έκανε το 1-2.

Ο αγώνας στη Σουζούκα θα έχει πολλά να μας δείξει.