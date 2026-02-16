Formula 1: Παραμένει το Grand Prix της Βαρκελώνης αλλά θα εναλλάσσεται με του Βελγίου

Ανακατατάξεις στο καλεντάρι της Formula 1, από το 2027, βέβαια, καθώς θα έχουμε εναλλαγές στα σιρκουί και την προσθήκη καινούργιου το 2027.

Το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε η πίστα Circuit de Barcelona-Catalunya, θα διατηρήσει αγώνα στο ΜονΜελό για τα επόμενα χρόνια, αλλά ανά δύο: 2028, 2030, 2032, καθώς η πίστα χρειάζεται σημαντική ανακαίνιση, την οποία αναλαμβάνουν τόσο η πόλη της Βαρκελώνης όσο και η κυβέρνηση της Καταλονίας και για τον λόγο αυτό το Grand Prix θα ονομάζεται Barcelona-Catalunya, διότι δεν μπορεί η περιοχή να χάσει τέτοια προβολή.

Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που θα γίνουν, είναι ταράτσα στην πίστα, ένας νέος χώρος φιλοξενίας με θέα στις στροφές 9, 10 και 11 και στην είσοδο της κύριας ευθείας, καθώς και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών σε όλη την πίστα.

Κατασκευασμένη το 1991 στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελώνης το 1992, η πίστα Circuit de Barcelona-Catalunya διαθέτει ένα συναρπαστικό μείγμα στροφών υψηλής και χαμηλής ταχύτητας και έχει φιλοξενήσει πολλές αξέχαστες στιγμές, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης νίκης του Μαξ Φερστάπεν σε Grand Prix το 2016. Επίσης, το 2025, 300.000 οπαδοί παρακολούθησαν το Σαββατοκύριακο του αγώνα.

Σημειώνω ότι η Βαρκελώνη έχασε το όνομα του ισπανικού Grand Prix, καθώς το πήρε η Μαδρίτη, η οποία εντάθηκε στο καλεντάρι του 2026 (24-26 Ιουλίου), με το σιρκουί να χρησιμοποιεί και δρόμους πόλης.

Ωστόσο, η Βαρκελώνη θα διεξάγει αγώνα, 1-3 Μαϊου 2026 και έπειτα ξανά το 2028.

Τώρα, τις ενδιάμεσες χρονιές, δηλαδή 2027, 2029, 2031, όταν δεν θα έχει αγώνα η πίστα Circuit de Barcelona-Catalunya, τη θέση της θα πάρει η πίστα Circuit de Spa-Francorchamps, η οποία ήθελε να μείνει μόνιμα στο καλεντάρι, όμως όλοι δεν χωρούν.

Όμως το 2027 θα έχουμε κι άλλες αλλαγές, καθώς η πίστα Zandvoort της Ολλανδίας θα φιλοξενήσει φέτος τον τελευταίο της αγώνα και τη θέση της του χρόνου και το 2028 θα πάρει το πορτογαλικό Grand Prix στο Portimao και το κενό για το 24ό Grand Prix της χρονιάς πιθανότατα να καλύψει το Grand Prix στην Κωνσταντινούπολη, που φιλοξένησε αγώνες Formula 1 μεταξύ 2005 και 2021, καθώς και τις χρονιές 2020 και 2021 λόγω της πανδημίας, εκτάκτως.