Formula 1: Πατατράκ με την Aston Martin

Την ερχόμενη Παρασκευή 6 Μαρτίου ξεκινούν τα ελεύθερα δοκιμαστικά της Formula 1 στη Μελβούρνη, για το πρώτο Grand Prix της χρονιάς που θα γίνει την Κυριακή και η Aston Martin βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.

Η βρετανική ομάδα του δισεκατομμυριούχου Λόρενς Στρολ, που έχει ξοδέψει τεράστια ποσά για να πάρει τον αρχισχεδιαστή Άντριαν Νιούι από τη Red Bull, μηχανικούς από κορυφαίες ομάδες, αλλά και για εγκαταστάσεις στο Σίλβερστοουν, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Honda, που συνεργαζόταν μέχρι πέρυσι με τη Red Bull, η οποία πορεύεται με δικές της μονάδες ισχύος μαζί με τη Ford, πήγε στην Aston Martin, όμως σε αυτή τη νέα εποχή της Formula 1, όπου οι μονάδες ισχύος έχει μοιρασμένη ισχύ από το θερμικό μοτέρ και ηλεκτρισμό, η Honda δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σύνολο.

Τα ζητήματα είναι δύο και φάνηκαν από τις δοκιμές. Ο Άντριαν Νιούι αναφέρει ότι φαίνεται να λείπουν περίπου 80 ίπποι από τη μονάδα ισχύος, ενώ η Honda παραδέχτηκε ότι οι κραδασμοί από τον κινητήρα V6 προκαλούν βλάβη στην μπαταρία του υβριδικού συστήματος, η οποία βρίσκεται στο πλαίσιο.

Τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Η Aston Martin προσπαθεί να βοηθήσει με κάθε τρόπο και έχουν σταλεί στελέχη της εταιρείας στο ιαπωνικό εργοστάσιο για να βρουν λύση που δύσκολα θα έρθει μέχρι τον αγώνα της Αυστραλίας.

Το πιθανότερο σενάριο είναι για να μην απουσιάσει από το Grand Prix και πληρώσει πρόστιμο η Aston Martin βάσει της Συμφωνίας Concorde, να πάρει μέρος στις δοκιμές, να πιάσει το 107% που απαιτείται για να τρέξει στον αγώνα και εκεί να εγκαταλείψουν τα μονοθέσια έπειτα από κάποιους γύρους.

Ο χρόνος θα δείξει τι θα μπορέσει να κάνει φέτος η AMR26.