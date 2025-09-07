Formula 1: Περίπατο στη Μόντσα έκανε ο Verstappen με τη Red Bull

Η εκκίνηση του 16ου Grand Prix της φετινής Formula 1, ήταν ίσως ολόκληρος ο αγώνας.

Ο Μαξ Φερστάπεν ξεκινώντας από την pole position με τη Red Bull, δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να χάσει στη Μόντσα, στη Μέκκα του ιταλικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μολονότι πιέστηκε πολύ από τον Λάντο Νόρις που ξεκίνησε δεύτερος με τη McLaren, τελικά κατάφερε να κάνει περίπατο, κερδίζοντας μετά από 53 γύρους με μια τεράστια διαφορά από τον Νόρις, που έφτασε στα 19,2 δευτ., ενώ ο τρίτος Όσκαρ Πιάστρι, με την άλλη McLaren, απλά είδε τον ομόσταβλό του να μειώνει ελαφρώς τη μεταξύ τους διαφορά στη βαθμολογία, στην κόντρα για τον τίτλο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δυστυχώς για τους τιφόζι που πλημμύρησαν τον «Ναό της ταχύτητας», καθώς η Μόντσα είναι το πιο γρήγορο σιρκουί του πρωταθλήματος, κανένας οδηγός της Ferrari δεν ανέβηκε στο βάθρο, με τον Λεκλέρ να μένει 4ος και τον Χάμιλτον στην 6η θέση, από τη 10η που ξεκίνησε.

Το φιλμ του αγώνα

Η εκκίνηση προσέφερε το μεγαλύτερο θέαμα στη Μόντσα. Ο Φερστάπεν έφυγε καλά στην ευθεία, αλλά καλύτερα ο Νόρις, ο οποίος έφτασε πλάι στον Ολλανδό και παρά το γεγονός ότι βγήκε στο γρασίδι, κρατήθηκε από την εσωτερική στη δεξιά στροφή, με τον Φερστάπεν να αποφεύγει τη μεταξύ τους επαφή και να κόβει δρόμο, περνώντας μπροστά.

Ήταν μια κίνηση που δεν επιτρέπεται και ο Φερστάπεν ήταν αναγκασμένος να παραχωρήσει ξανά τη θέση του, κάτι που έκανε μόλις τελείωσε ο πρώτος γύρος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Ωστόσο, ο Φερστάπεν δεν είχε πει την τελευταία λέξη. Είχε κολλήσει πίσω από τον Νόρις και μόλις συμπληρώθηκε ο 3ος γύρος, ακριβώς στην στροφή 1 της πίστας έκανε την κίνηση ματ και πέρασε τον Νόρις, παραμένοντας στη συνέχεια επικεφαλής με τέλεια διαχείριση του αγώνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Ο Νόρις δεν μπόρεσε στη συνέχεια να απειλήσει και προσπαθούσε να κρατήσει πίσω του τον Πιάστρι, καθώς ήθελε πολύ τους βαθμούς, ενώ ο Πιάστρι το μόνο που κατάφερε ήταν να ανακτήσει την 3η θέση από τον Λεκλέρ, την οποία έχασε προς στιγμήν.

Ο Ράσελ με τη Mercedes χώρισε τους δύο οδηγούς της Ferrari, ενώ τη δεκάδα έκλεισαν οι: Αλμπον με Williams (από τη 14η θέση), Μπορτολέτο με Sauber (ξεκίνησε 7ος), Αντονέλι με Mercedes (6ος στο γκριντ) και Χάτζαρ, ο οποίος ξεκίνησε από τα πιτς με τη Racing Bulls, κάνοντας φοβερό αγώνα.

Επόμενος αγώνας στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, στις 21 Σεπτεμβρίου.

Δηλώσεις

Μαξ Φερστάπεν: «Ήταν μια υπέροχη μέρα για εμάς. Ο 1ος γύρος ήταν λίγο άτυχος, αλλά μετά από αυτόν πετούσαμε. Το αυτοκίνητο ήταν πραγματικά απολαυστικό, μπορούσα να διαχειριστώ τον ρυθμό και μπήκαμε στα πιτ την κατάλληλη στιγμή. Απλά φανταστική εκτέλεση από όλους. Βήμα βήμα, αγώνα με τον αγώνα, αλλά αυτό ήταν για εμάς ένα απίστευτο Σαββατοκύριακο».

Λάντο Νόρις: «Προσπάθησα να διατηρήσω την ισορροπία μου στο φρενάρισμα στην 1η στροφή, πάντα ξέρω ότι θα είναι μια καλή μάχη με τον Μαξ και ήταν. Περάσαμε ένα από αυτά τα Σαββατοκύριακα που ήμασταν λίγο πιο αργοί αλλά μια καλή μάχη και το απόλαυσα. Έκανα ό,τι μπορούσα σήμερα. Προσπάθησα να παλέψω με τον Μαξ, αλλά βγήκε πρώτος και το άξιζε».

Όσκαρ Πιάστρι: «Δύσκολη εκκίνηση, ίσως όχι οι καλύτεροι δύο γύροι μου. Μόλις πέρασα, ήταν ένας αρκετά μοναχικός αγώνας από εκεί και πέρα. Είμαι ευχαριστημένος με τους βαθμούς. Έχουμε πολλά να μάθουμε, είμαστε χαρούμενοι που προχωράμε και θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι το επόμενο Σαββατοκύριακο».

Βαθμολογία οδηγών: Πιάστρι 324, Νόρις 293, Φερστάπεν 230, Ράσελ 194, Λεκλέρ 163, Χάμιλτον 117.