Formula 1: Περισσότερη ηλεκτρική ισχύς, λιγότερη θερμική το 2026

Ήδη από το Grand Prix του Καναδά, της Formula 1, το Ιούνιο, είχαν γίνει γνωστοί οι νέοι κανονισμοί που θα τεθούν σε ισχύ για το 2026.

Αρκετά θα αλλάξουν, έπειτα από τις προτάσεις της FIA, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, σε συνεννόηση με τις 10 ομάδες του θεσμού.

Η βασική ιδέα του «ευκίνητου αυτοκινήτου» στοχεύει στη βελτιωμένη αγωνιστικότητα και σε πιο κλειστούς αγώνες, δηλαδή να μην έχουμε χαοτικές διαφορές στην πίστα.

Συνοπτικά, τα αυτοκίνητα του 2026 θα είναι 30 κιλά ελαφρύτερα από σημερινά, βελτιώνοντας την απόδοση και τον χειρισμό. Θα είναι πιο στενά και μικρότερα σε μήκος, ενώ η επανασχεδιασμένη μονάδα ισχύος βασίζεται στους πιο αποδοτικούς κινητήρες στον κόσμο με σχεδόν 300% περισσότερη ισχύ μπαταρίας και μάλιστα κατανεμημένη μεταξύ εσωτερικής καύσης και ηλεκτρικής ισχύος.

Θα έχουμε ενεργή αεροδυναμική που ταιριάζει στις απαιτήσεις διαχείρισης ενέργειας των νέων μονάδων ισχύος και αυξημένες ευκαιρίες προσπεράσεων μέσω της νέας χειροκίνητης λειτουργίας, η οποία παρέχει μεγαλύτερη αξιοποίηση ηλεκτρικής ισχύος για το επερχόμενο αυτοκίνητο.

Το 2026 θα υπάρξει ρεκόρ με έξι κατασκευαστές μονάδων ισχύος με κινητήρες Ferrari, Mercedes, Alpine, Honda, Audi και Red Bull Ford Powertrains, ενώ τα μοτέρ θα χρησιμοποιούν 100% βιώσιμο καύσιμο.

Εξάλλου, θα βελτιωθεί περισσότερο ο τομέας της ασφάλειας.

Κι ενώ το πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη McLaren σίγουρη πρωταθλήτρια σε οδηγούς και κατασκευαστές -εκτός κι αν γίνουν συγκλονιστικά πράγματα στα 10 Grand Prix που απομένουν- οι ομάδες δουλεύουν αυτή τη στιγμή πάνω στους νέους κανονισμούς, τόσο στο πλαίσιο όσο και στον κινητήρα για το 2026.

Υπάρχουν αντιδράσεις, κυρίως από οδηγούς που κάνουν δοκιμές στους προσομοιωτές, όπως οι Μαξ Φερστάπεν, Σαρλ Λεκλέρκ, Άλεξ Άλμπον και Λανς Στρολ, οι οποίοι φοβούνται ότι η νέα εποχή της F1 θα γίνει πολύ πιο περίπλοκη τόσο για τους οπαδούς όσο και για τους οδηγούς και ότι οι αγώνες κινδυνεύουν να γίνουν περισσότερο μια άσκηση διαχείρισης παρά να έχουν καθαρά αγωνιστικό χαρακτήρα.

Ένας δικός μας άνθρωπος, ο Έλληνας Νικόλας Τομπάζης, διευθυντής μονοθεσίων στη FIA, μιλώντας στο Motorsport.com, ανέφερε ότι με τους νέους κανονισμούς η FIA θέλει να αποτρέψει αφύσικα πράγματα και να μην απογειώνονται οι οδηγοί στις ευθείες.

«Προφανώς, όταν έχεις πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρικής ισχύος και μικρότερο ποσοστό ισχύος ICE (θερμικής), και δεν έχεις μπαταρίες που αποφορτίζονται σε ολόκληρη την απόσταση του αγώνα, τότε η διαχείριση ενέργειας γίνεται λίγο μεγαλύτερη πρόκληση», παραδέχεται ο Τομπάζης.

«Τώρα η ευκαιρία για τους συμμετέχοντες κατασκευαστές είναι να αναπτύξουν τις μπαταρίες, τα ηλεκτρικά συστήματα και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι θα δούμε κάποια καινοτομία στην ηλεκτρική πλευρά του κινητήρα του χρόνου, κάτι που πιστεύω ότι θα είναι καλό. Αλλά σαφώς υπάρχουν κάποιες προκλήσεις με τη διαχείριση ενέργειας, και οι θόρυβοι που ακούμε συνήθως σχετίζονται με αυτό», είπε.

Ο Νικόλας Τομπάζης επισημαίνει ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι κανονισμοί γνωρίζοντας ότι «τη στιγμή που μειώνεις τη μία ισχύ και αυξάνεις την άλλη, υπήρχαν ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν».

«Νομίζω ότι αυτό που έχουμε τώρα και αυτό που θα έχουμε στις αρχές του επόμενου έτους δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν λέω ότι θα είναι εντελώς διαφορετικό, αλλά σίγουρα θα υπάρξει μεγάλη εξέλιξη», σημείωσε, τονίζοντας ότι «τίποτα δεν θα αλλάξει στον τύπο του κινητήρα».

Αυτό που θα αλλάξει, αφορά κυρίως την ανάκτηση ενέργειας και την ενεργειακή αξιοποίηση σε συγκεκριμένες πίστες, να μη ξεμένουν από ενέργεια τα μονοθέσια, όπως έλεγε ο Φερστάπεν, να μην επιβραδύνουν στις ευθείες, αλλά ούτε και να απογειώνονται. «Όταν χρειάζεται να πάνε πιο γρήγορα, οι οδηγοί θα κρατούν το πεντάλ στο πάτωμα, όπως λένε», σημείωσε ο Τομπάζης.