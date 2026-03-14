Formula 1: Πώς θα ξεκινήσουν αύριο οι οδηγοί στο Grand Prix, τι είπαν οι πρώτοι και χρήσιμα συμπεράσματα

Δεύτερο Grand Prix της Formula 1 για το 2026, στην Κίνα, με τις θέσεις στο γκριντ έτσι όπως αναδείχθηκαν από τις κατατακτήριες δοκιμές νωρίτερα σήμερα, να έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Αντονέλι με τη Mercedes έγινε ο νεότερος σε ηλικία οδηγός που ξεκινά από pole position στη Formula 1. Θα έχει δίπλα του τη Mercedes του Ράσελ, πίσω δύο Ferrari που ξεκινούν δυναμικά και πιο πίσω δύο McLaren.

Ο 19χρονος Ιταλός δεν έκανε καλή εκκίνηση στο Sprint, τις πρωινές ώρες Ελλάδος, όντας στη δεύτερη θέση της εκκίνησης, έπειτα δέχθηκε ποινή και 5ος. Θα μπορέσει να ξεκινήσει καλά, θα περάσει ο Ράσελ ή θα τους αιφνιδιάσουν οι δυο Ferrari; Ερώτημα που θα απαντηθεί, όπως και η διαχείριση των ελαστικών που είχαν σημαντική φθορά σήμερα σε 19 γύρους στο Sprint.

Ζητούμενο τι θα κάνουν οι οδηγοί και της McLaren αλλά και οι οδηγοί της Red Bull-Ford που ξεκινούν από την 8η και 9η θέση με Φερστάπεν και Χάτζαρ. Θα επιτεθούν από την αρχή; Θα παίξουν με τη διαχείριση της ενέργειας; Πάντως, θεωρώ, ότι θα δούμε μάχες.

Από όσα έχουμε δει έως τώρα, η Mercedes δεν είναι εντελώς αχτύπητη. Στη Μελβούρνη, σε μια γρήγορη πίστα, δεν υπήρχαν πολλά σημεία φρεναρίσματος ώστε να γεμίσουν οι μπαταρίες των μονοθεσίων και γι’ αυτό είδαμε μεγάλες διαφορές από τις Ferrari, McLaren και Red Bull-Ford. Στην Κίνα η κατάσταση είναι διαφορετική και οι χρόνοι μεταξύ τους μειώθηκαν.

Πάντως, η Mercedes δείχνει ως η πιο καλοστημένη έως τώρα, ακόμα και στις στροφές, ενώ δεν υπολείπεται πολύ η Ferrari.

Από την άλλη, η McLaren που φορά μονάδα ισχύος της Mercedes, έχει χαμηλότερες επιδόσεις και προσπαθεί να βρει λύση για να είναι περισσότερο ανταγωνιστική.

Η Red Bull-Ford δυσκολεύεται να βρει ρυθμό, ο Φερστάπεν έχει αναλωθεί σε δηλώσεις για τους φετινούς κανονισμούς και πρέπει να συγκεντρωθεί ώστε με τους μηχανικούς να κάνουν το σωστό, και να βρουν την ιδανική ισορροπία του μονοθεσίου. Η Red Bull που κατασκευάζει τις μονάδες ισχύος μαζί με τη Ford έχει κάνει απίστευτη δουλειά, καθώς έφυγε από τη συνεργασία με τη Honda. Το θετικό για την ομάδα είναι ότι φέτος οι οδηγοί της, εννοώ και ο Χάτζαρ, είναι πολύ κοντά σε απόδοση, οπότε η δουλειά θα γίνει με όλους μαζί.

Η Aston Martin έπειτα από τα τεράστια προβλήματα με τις μπαταρίες και τους κραδασμούς του μοτέρ της Honda, δείχνει να βελτιώνεται κάπως, ενώ η πρωτάρα στη Formula 1, Cadillac εμφανίζει λογικά προβλήματα νεότητας, κι ας φορά τη μονάδα ισχύος της Ferrari.

Η Williams, εκεί που προσπαθούσε να κάνει ένα βήμα παραπάνω πέρυσι, φέτος είναι δύο βήματα πίσω, στις τελευταίες θέσεις. Η Haas και η Alpine φαίνονται σε καλή κατάσταση, ενώ αξιοπρεπής είναι και η Audi, που κι αυτή κάνει ντεμπούτο στη Formula 1.

Τι είπαν οι τρεις πρώτοι στην εκκίνηση, μετά τις δοκιμές κατάταξης

Αντρέα – Κίμι Αντονέλλι: «Ήταν μια αρκετά καθαρή περίοδος, οπότε ήμουν πραγματικά χαρούμενος. Φυσικά και ο Τζορτζ είχε ένα πρόβλημα, αλλά απλώς προσπάθησα να διατηρήσω την συγκέντρωσή μου και να κάνω έναν καλό γύρο».

Τζορτζ Ράσελ: «Σίγουρα περιορίσαμε τις ζημιές. Στο Q2 η μπροστινή πτέρυγα έσπασε και μετά στο Q3 σταμάτησε στην πίστα και δεν μπόρεσα να αλλάξω ταχύτητα. Στον τελευταίο γύρο δεν είχα μπαταρία, ούτε θερμοκρασία ελαστικών ούτε τίποτα. Η ομάδα έκανε πολύ καλή δουλειά».

Λιούις Χάμιλτον: «Ήταν στην πραγματικότητα πολύ δύσκολες κατατακτήριες, λίγο πιο δύσκολες με τον άνεμο. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Κάναμε καλή δουλειά, οι μηχανικοί έκαναν καλή δουλειά στο διάλειμμα και καταφέραμε να πλησιάσουμε λίγο περισσότερο τη Mercedes, οπότε αυτό είναι θετικό. Είμαι σίγουρος ότι θα διασκεδάσουμε αύριο στον αγώνα, ανυπομονώ».