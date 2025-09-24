Formula 1: Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια του Grand Prix της Μαδρίτης για το 2026

Μπορεί ακόμα να βρισκόμαστε στον Σεπτέμβριο του 2025 και να απομένουν ακόμα 7 αγώνες για να ολοκληρωθεί το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, εντούτοις οι διοργανωτές πωλούν από τώρα εισιτήρια για του χρόνου!

Κι επειδή για πρώτη φορά στην ιστορία της Formula 1 θα έχουμε Grand Prix στους δρόμους της Μαδρίτης, όσοι ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν την ισπανική πρωτεύουσα καλό είναι να προετοιμαστούν από τώρα.

Τα εισιτήρια για ένα πλήρες τριήμερος στις κερκίδες που θα στηθούν, κυμαίνονται από 580 ευρώ στην παρατεταμένη δεξιά στροφή, την 3η μετά την ευθεία της εκκίνησης, έως 830 ευρώ στο πέταλο και 1.410 ευρώ στη μεγάλη ευθεία. Οπότε, υπολογίστε αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο και διατροφή και κάντε λογαριασμό.

Ο αγώνας στη Μαδρίτη θα είναι ο 16ος από τους 24 της σεζόν, παίρνει τη θέση της Ιμολα στο καλεντάρι.

Θα διεξαχθεί 11-13 Σεπτεμβρίου 2026 και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς Formula 1 είχαμε μόνο στη Βαρκελώνη, στην Ισπανία.