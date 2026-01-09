Formula 1: Πρεμιέρα στις παρουσιάσεις των μονοθεσίων στις 15 Ιανουαρίου

Οι ημέρες περνούν και την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να δούμε ξανά μονοθέσια της Formula 1.

Η αρχή θα γίνει με τις επίσημες παρουσιάσεις των μονοθεσίων, ίσως όχι στην τελική τους μορφή, αλλά θα δούμε και τους χρωματισμούς.

Φέτος, οι ομάδες ξεκινούν νωρίς, λόγω των νέων τεχνικών κανονισμών διότι θα έχουμε στενότερα και ελαφρύτερα μονοθέσια αλλά και περισσότερο ηλεκτρισμό στις κινητήριες μονάδες.

Προκειμένου να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα για την έναρξη του πρωταθλήματος, οι ομάδες θα έχουν 3 περιόδους δοκιμών, κι αυτό αποτελεί καινοτομία.

Ημερομηνίες παρουσιάσεων

Red Bull / Racing Bulls – 15 Ιανουαρίου

Στην έδρα της Ford, στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, θα αποκαλυφθούν οι δύο ομάδες, καθώς θα φορούν μοτέρ σε συνεργασία με την αμερικανική φίρμα, κάτω από την ομπρέλα Red Bull Ford Powertrains.

Haas – 19 Ιανουαρίου

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η τοποθεσία, παρά μόνο η ημερομηνία για την αποκάλυψη της VF-26, με ψηφιακές εικόνες για τα χρώματα και τον νέο χορηγό Toyota Gazoo Racing.

Audi – 20 Ιανουαρίου

Το Βερολίνο επέλεξε η γερμανική μάρκα που εξαγόρασε τη Sauber για να αποκαλύψει τα χρώματα του 2026.

Mercedes – 22 Ιανουαρίου

Η γερμανική μάρκα θα αποκαλύψει τα χρώματα της W17 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν πραγματοποιηθούν ιδιωτικές δοκιμές την επόμενη εβδομάδα. Η ομάδα θα πραγματοποιήσει ξεχωριστή εκδήλωση παρουσίασης στις 2 Φεβρουαρίου, με παρόντες τους οδηγούς Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέκι, μαζί με τον διευθύνονται σύμβουλο της ομάδας, Τότο Βολφ.

Alpine / Ferrari – 23 Ιανουαρίου

Η Alpine επέλεξε τη Βαρκελώνη για να δείξει το νέο μονοθέσιο, εγκαινιάζοντας και τη συνεργασία της με τη Mercedes για τις μονάδες ισχύος.

Η Ferrari δεν έχει ορίσει τοποθεσία, αλλά πιθανότατα θα γίνει σε μεγάλη εκδήλωση στην πίστα στο Μαρανέλο, με το αυτοκίνητο να έχει μονταριστεί μια μέρα πριν.

Williams – 3 Φεβρουαρίου

Δεν έχει επιλεγεί ακόμα τοποθεσία για την πρεμιέρα της, ούτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Cadillac – 8 Φεβρουαρίου

Ντεμπούτο της αμερικανικής μάρκας στη Formula 1, με πρεμιέρα από την Καλιφόρνια, και μάλιστα θα εμφανίσει το μονοθέσιο σε τηλεοπτική διαφήμιση κατά τη διάρκεια του Super Bowl στο Levi’s Stadium.

Aston Martin – 9 Φεβρουαρίου

Η AMR26, είναι το πρώτο μονοθέσιο που σχεδιάστηκε από τον Αντριαν Νιούι και περιμένουμε να μάθουμε αν η βρετανική μάρκα θα επιλέξει τα κεντρικά της γραφεία στο Silverstone για την αποκάλυψη του μονοθεσίου.