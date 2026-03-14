Formula 1: Προς ακύρωση οι αγώνες σε Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας

Πιθανότατα, μετά το αυριανό Grand Prix της Formula 1 στην Κίνα, η ηγεσία της Formula 1 θα ακυρώσει τον 4ο και τον 5ο αγώνα της χρονιάς, σε Μπαχρέιν (12 Απριλίου) και Σαουδική Αραβία (19 Απριλίου), αντίστοιχα.

Θυμίζω ότι μετά την Κίνα έχουμε Grand Prix στην Ιαπωνία, στις 29 Μαρτίου.

Η κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκτός από την ανθρωπιστική και οικονομική κρίση, επιφέρει και ζητήματα στους αγώνες, με τη Formula 1 να μην βγαίνει αλώβητη από αυτή την θλιβερή ιστορία του πολέμου.

Τα ζητήματα που οδηγούν προς ακύρωση για τους δύο αγώνες, δεν είναι μόνο η εφοδιαστική αλυσίδα των εμπορευμάτων προς τον Κόλπο, διότι πώς θα περάσουν τα πλοία με τον εξοπλισμό των ομάδων, αλλά και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος στο Μπαχρέιν, πηγαίνει στα καταφύγια.

Κάποια φορτία ομάδων, αλλά και της Pirelli βρίσκονται ήδη στο Μπαχρέιν, καθώς δεν έφυγαν ποτέ μετά τις δοκιμές πριν από την σεζόν, αλλά δεν προλαβαίνουν να φτάσουν άλλα εμπορεύματα για τις 12 Απριλίου.

Αλλά και στην περίπτωση που σταματήσει ο πόλεμος, ίσως θα μπορούσε να γίνει ο αγώνας της Σαουδικής Αραβίας, όμως χρειάζεται να μετακινηθούν τα υλικά που υπάρχουν στο Μπαχρέιν, από ανθρώπους που πρέπει να πάνε εκεί.

Ως εκ τούτου, όλα δείχνουν ότι η αυριανή απόφαση της διοίκησης της Formula 1, θα είναι να ακυρωθούν οι δύο αγώνες, να μην έχουμε Grand Prix τον Απρίλιο και να πάμε στις 3 Μαϊου στο Μαϊάμι.

Ουσιαστικά, το κενό των 6 εβδομάδων θα λειτουργήσει και ως βάλσαμο σε ορισμένες ομάδες, όπως στη Red Bull-Ford να βρει τις ρυθμίσεις ώστε να μπορέσει να κερδίσει τη Mercedes και τη Ferrari, αλλά και για τις Williams, Aston Martin και Cadillac, ο χρόνος θα είναι ευεργετικός.

Για να αντικατασταθούν οι αγώνες Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας δεν γίνεται λόγος, διότι δεν μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο με την εποχή του κορονοϊού, καθώς δεν προλαβαίνουν να μεταφερθούν τα υλικά των ομάδων.

Το καλεντάρι της Formula 1 αναμένεται να μείνει με 22 αγώνες και η διοίκηση του σπορ με 100 εκατ. ευρώ λιγότερα στα ταμεία, διότι τόσο πλήρωναν οι δύο χώρες για να φιλοξενήσουν αγώνες.