Formula 1: Ψάχνει την έκπληξη η Ferrari στη Μόντσα

Από σήμερα όλη η Formula 1 κινείται γύρω από τη Μόντσα, καθώς στη Μέκκα του ιταλικού μηχανοκίνητου αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, το 16ο Grand Prix της χρονιάς.

Σήμερα, στα δύο σκέλη των ελεύθερων δοκιμαστικών, μολονότι η McLaren έκανε τον καλύτερο χρόνο, συνολικά, στο δεύτερο σκέλος με τον Νόρις, εντούτοις η Ferrari με τον Λεκλέρ είχε τον δεύτερο χρόνο και με τον Χάμιλτον τον 5ο, δείχνοντας ότι οι Ιταλοί κάτι σκαρώνουν και στήνουν τα μονοθέσια για να πάρουν την pole position.

Και αν το καταφέρουν, οι χιλιάδες τιφόζι θα ξεχυθούν στην πίστα, ενώ οι καμπάνες στο Μαρανέλο δεν θα σταματήσουν να χτυπούν.

Χαρακτηριστικά, στο πρώτο σκέλος των δοκιμών, ο Χάμιλτον ήταν ταχύτερος και ο Λεκλέρ με δεύτερο χρόνο, όμως αυτοί οι χρόνοι ήταν πιο αργοί από το δεύτερο σκέλος.

Ο Σάινθ με Williams και ο Πιάστρι με McLaren σημείωσαν στο δεύτερο σκέλος τον 3ο και 4ο χρόνο, ενώ ο Φερστάπεν με τη Red Bull ήταν 6ος.

Αύριο θα έχουμε το τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών και αργότερα, το απόγευμα στις 5, τις κατατακτήριες δοκιμές για να δούμε τις θέσεις στο γκριντ.

Την Κυριακή, το μεγάλο Grand Prix θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος.