Formula 1: Ριζικές αλλαγές προ των πυλών

Μπορεί η Formula 1 να έχει φτάσει σε ένα καλεντάρι με 24 αγώνες και από το 2026 να έχει 11 ομάδες με 22 μονοθέσια στο γκριντ, ωστόσο υπάρχουν ζητήματα με την ελκυστικότητα του προϊόντος και του θεάματος.

Τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές συζητήσεις για το τι πρέπει να διορθωθεί ή και να αλλάξει και φαίνεται ότι οι ιθύνοντες βρίσκονται κοντά στις τελικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, έπειτα και από το γεύμα που είχαν οι επικεφαλής του σπορ με τους οδηγούς, φαίνονται περισσότερες συγκλίνουσες απόψεις.

Μιλώντας σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Ντομενικάλι θεωρεί ότι η Formula 1 πρέπει να γίνει πιο ελκυστική σε νεανικότερο κοινό, καθώς παρατηρούν ότι τα highlights των αγώνων έχουμε μεγάλη αποδοχή.

Κατά συνέπεια, μικρότεροι σε διάρκεια αγώνες θα ήταν μια λύση, ώστε να μην κουράζουν οι αγώνες της μιάμιση ώρας.

Επίσης, οι αγώνες Sprint που πραγματοποιούνται τα Σάββατα και φέτος είναι 6 στο καλεντάρι, είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν και ίσως σε μερικά χρόνια να γίνουν 24, όπως και τα Grand Prix. Το να γίνονται ελεύθερες δοκιμές την Παρασκευή, με τα σύγχρονα συστήματα που έχει η Formula 1 και με τους προσομοιωτές, μάλλον είναι περιττό. Έτσι, θα μπορεί να υπάρχει μια δοκιμή κατάταξης για το Sprint του Σαββάτου και έπειτα κατατακτήριες για το Grand Prix της Κυριακής.

Πάντως, ακόμα και για τις θέσεις στο γκριντ γίνεται λόγος, να υπάρχει αντίστροφη σειρά εκκίνησης, μια μορφή που χρησιμοποιούν στην F2 και την F3 ή ακόμα και να έχουμε κλήρωση για τις θέσεις, κάτι που θα αυξήσει το θέαμα αν έχουμε πιο γρήγορα μονοθέσια πίσω και θα χρειάζεται να προσπεράσουν.

Ας περιμένουμε τις διαβουλεύσεις για το τι πρόκειται να συμβεί, αλλά είναι βέβαιο ότι κάτι θα συμβεί.