Formula 1: Σε ετοιμότητα Red Bull – Ford και Verstappen

Πολλά φάνηκαν σήμερα στα δύο σκέλη των ελεύθερων δοκιμαστικών ενόψει του πρώτου Grand Prix της Formula 1 στην Αυστραλία, όμως δεν τα είδαμε όλα.

Αύριο, τη νύχτα ώρα Ελλάδος θα έχουμε το τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών, και στις κατατακτήριες δοκιμές για τις θέσεις στο γκριντ της εκκίνησης, που θα ξεκινήσουν στις 7 το πρωί, θα φανούν πολλά περισσότερα από τις δυνατότητες των ομάδων και των οδηγών, οι οποίοι καλούνται να έχουν πολυσύνθετο ρόλο φέτος, με πολλές ρυθμίσεις συνεχώς στο μονοθέσιο.

Η Red Bull – Ford είχε το τέταρτο ταχύτερο αυτοκίνητο στις δοκιμές σήμερα, όπως και κατά τη διάρκεια των έξι ημερών στο Μπαχρέιν, με τον Μαξ Φερστάπεν να μην εκπλήσσεται ιδιαίτερα από την απόδοσή του σήμερα. Ήταν κατά 6 δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από τον πρώτο Πιάστρι με τη McLaren, κατά 4 δέκατα από τον δεύτερο Αντονέλι με τη Mercedes και κατά 3 δέκατα από τη Ferrari του Χάμιλτον.

«Είχαμε μια αρκετά αξιοπρεπή προετοιμασία», δήλωσε ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μετά τις δοκιμές. «Τρέξαμε καλά, κάναμε πολλούς γύρους, οπότε στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαμε να ευχηθούμε ότι θα μπορούσαν να είχαν πάει καλύτερα. Όσον αφορά την απόδοση, νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετή δουλειά να κάνουμε για να είμαστε μπροστά, αλλά αυτό είναι επίσης κάτι που είχα ήδη σχεδιάσει, για να είναι έτσι», είπε ο Ολλανδός.

Κι επειδή ο Φερστάπεν είναι γνωστό ότι προσπαθεί συνεχώς να παίρνει το 100% από το μονοθέσιο, τον ωθεί να υπερβάλλει κάπως, καθώς σήμερα με υψηλή ταχύτητα, στην έξοδο μιας στροφή, πήγε στα χαλίκια και στο γκαζόν.

«Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό και είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε ευχαριστημένοι με όσα έχουμε κάνει μέχρι στιγμής – αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι αν θέλουμε πραγματικά να παλέψουμε μπροστά, πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι, οπότε πάνω σε αυτό θα δουλέψουμε», επισήμανε.

Ο δεύτερος οδηγός της Red Bull – Ford, ο Ιζάκ Χάτζαρ, στη δεύτερη χρονιά του στη Formula 1, ήταν 6 δέκατα πιο αργός από τον Φερστάπεν, όμως έχει ταλέντο και επισήμανε ότι: «Υπάρχουν ακόμα πολλά άγνωστα. Μακάρι να είχα περισσότερους γύρους για να καταλάβω τι συμβαίνει με τη μονάδα ισχύος».