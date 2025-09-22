Formula 1: Στα 70-100 εκατ. δολάρια η αποζημίωση του Horner από τη Red Bull

Κεραυνός εν αιθρία ήταν η απόλυση του Κρίστιαν Χόρνερ από τη θέση του επικεφαλής και διευθύνοντα συμβούλου της Red Bull στη Formula 1, στις 9 Ιουλίου 2025.

Ο επί 20 χρόνια ηγέτης της ομάδας, υπό την καθοδήγηση του οποίου η Red Bull κατέκτησε 8 τίτλους οδηγών (4 με Φέτελ και 4 με Φερστάπεν) και 6 πρωταθλήματα κατασκευαστών, αποχώρησε επίσημα -σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου- από την ομάδα, αφού κατέληξε σε συμβιβασμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος παρέμεινε στην εργασία του σε όλο το προηγούμενο διάστημα, προφανώς μέχρι να διευθετηθεί η αποζημίωσή του, η οποία εκτιμάται μεταξύ 70 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς είχε συμβόλαιο έως το 2030.

«Το να ηγούμαι της Red Bull Racing ήταν τιμή και προνόμιο. Όταν ξεκινήσαμε το 2005, κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί το ταξίδι που μας περίμενε – τα πρωταθλήματα, τους αγώνες, τους ανθρώπους, τις αναμνήσεις. Είμαι απίστευτα περήφανος για όσα πετύχαμε ως ομάδα, σπάζοντας ρεκόρ και φτάνοντας σε ύψη που κανείς δεν θα πίστευε ποτέ ότι ήταν δυνατά και θα τα κουβαλάω για πάντα μαζί μου», είπε ο Χόρνερ.

«Ωστόσο, για μένα η μεγαλύτερη ικανοποίησή μου ήταν η συγκέντρωσή και η καθοδήγηση της πιο εκπληκτικής ομάδας ταλαντούχων και δραστήριων ατόμων και η παρακολούθησή τους να ευδοκιμούν ως θυγατρική μιας εταιρείας ενεργειακών ποτών και να τους βλέπω να αναμετρώνται και να ξεπερνούν μερικές από τις μεγαλύτερες μάρκες αυτοκινήτων στον κόσμο», είπε ο Βρετανός.