Formula 1: Στη Μέκκα του ιταλικού μηχανοκίνητου αθλητισμού

Πάντα με ιδιαίτερη προσμονή περιμένουν οι φίλοι της Formula 1, στο Grand Prix της Μόντσα, ένα από τα πιο εμβληματικά στο καλεντάρι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.

Και είναι αλήθεια ότι Formula 1 και Μόντσα είναι έννοιες αλληλένδετες.

Φέτος, η πίστα που βρίσκεται κοντά στο Μιλάνο, θα φιλοξενήσει για 75η φορά ένα Grand Prix της Formula 1, που και για την Pirelli, που προμηθεύει με ελαστικά το κορυφαίο σπορ, σηματοδοτεί το τέλος των εορτασμών για τη συμμετοχή της σε 500 Grand Prix, ένα ορόσημο που έφτασε στο Ζάντφορτ την περασμένη Κυριακή.

Όπως και στο ολλανδικό Grand Prix, έτσι και στην Ιταλία, τα 20 μονοθέσια στην πίστα και όλα τα σλικ ελαστικά φέρουν ένα ειδικό λογότυπο, το οποίο παρουσιάστηκε στο Λονδίνο στις 18 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 75 χρόνια της Formula 1.

Επίσης στη Μόντσα, οι οδηγοί και το προσωπικό των ομάδων μαζί με ανώτερα στελέχη της F1, της FIA και της Pirelli θα βγουν μια αναμνηστική φωτογραφία, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Η πίστα

Η πίστα της Μόντσα κατέχει το ρεκόρ της υψηλότερης μέσης ταχύτητας αγώνα, χάρη στον Μίκαελ Σουμάχερ με τη Ferrari: 247,586 χλμ./ώρα το 2003. Επίσης, κατέχει το ρεκόρ της υψηλότερης μέσης ταχύτητας σε κατατακτήριες δοκιμές, με 264,362 χλμ./ώρα, το οποίο σημείωσε ο Λιούις Χάμιλτον με μία Mercedes το 2020. Πέρυσι, ο Λάντο Νόρις με McLaren κατέκτησε την pole position με μέση ταχύτητα 263 χλμ./ώρα. Είναι λοιπόν εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί η πίστα είναι παγκοσμίως γνωστή ως ο «Ναός της Ταχύτητας».

Η πίστα μήκους 5.793 μέτρων έχει 11 στροφές και οι οδηγοί περνούν το 80% του γύρου με τέρμα το γκάζι. Τα μονοθέσια έχουν ρυθμιστεί με το χαμηλότερο επίπεδο αεροδυναμικής κάθετης δύναμης της σεζόν, με στόχο την ελαχιστοποίηση της αντίστασης του αέρα. Το οδόστρωμα της πίστας ανακαινίστηκε πλήρως το 2024 και φέτος προστέθηκαν τέσσερις χιλιάδες θέσεις για τους θεατές.

Ένα ιδιαίτερο τρόπαιο για τους τρεις του βάθρου

Περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από το Μιλάνο, την έδρα της Pirelli, στη Μόντσα, οι τρεις πρώτοι οδηγοί που θα τερματίσουν θα φορούν ένα μοναδικό Podium Cap, μέρος της συλλογής του 2025 που παράγεται από την Pirelli Design, με τη δημιουργική συμβολή του σχεδιαστή Denis Dekovic. Το Podium Cap της Μόντσα, είναι στο χρώμα «azzurro» μπλε που θυμίζει τον ιταλικό ουρανό πάνω από τον «Ναό της Ταχύτητας». Στο πλάι έχει και το λογότυπο 500 GP.

Επίσης, οι τρεις οδηγοί, μαζί με τον εκπρόσωπο της νικήτριας ομάδας, θα σηκώσουν ψηλά ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπαιο που ονομάζεται «Χίμαιρα». Αυτό το όνομα του δόθηκε από τον Nico Vascellari, τον Ιταλό καλλιτέχνη που είναι υπεύθυνος για την πέμπτη έκδοση του πρότζεκτ που έχει δημιουργηθεί από την Pirelli και την Pirelli HangarBicocca. Από το 2021, ένας διαφορετικός Ιταλός καλλιτέχνης αναλαμβάνει κάθε φορά τη δημιουργία ενός τροπαίου για τον ιταλικό αγώνα, του οποίου η Pirelli είναι χορηγός ονόματος. Έτσι ενσωματώνεται η σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση από τους παραδοσιακούς χώρους τέχνης, στις πίστες της Formula 1 ανά τον κόσμο. Η πρώτη ανάθεση το 2021 δόθηκε στην Alice Ronchi. Το 2022 ήταν η σειρά του Patrick Tuttofuoco, το 2023 της Ruth Beraha και το 2024 του Andrea Sala.

Το θέμα της μυθολογίας και της ταχύτητας, το οποίο είχε ήδη εξερευνηθεί με τον «Τυφώνα» το 2022, συνεχίζεται φέτος με τη «Χίμαιρα». Το αινιγματικό γλυπτό που δημιούργησε ο Vascellari αναπαριστά την κίνηση των τριών ταχύτερων πλασμάτων στον αέρα, στο νερό και στη στεριά: του πετρίτη (είδος γερακιού), του ξιφία και του τσιτάχ αντίστοιχα. Η αεροδυναμική τους, που συνδέεται με τα φτερά και τα νύχια στην περίπτωση του πουλιού, την ουρά για το τσίταχ και το σώμα για το ψάρι, ενώνονται για να δημιουργήσουν ένα ενιαίο, φανταστικό πλάσμα, που παραπέμπει στην εξέλιξη, τη μεταμόρφωση και την αλλαγή.

Τα τρόπαια είναι φτιαγμένα από αλουμίνιο, ένα ελαφρύ υλικό που χρησιμοποιείται επίσης στην κατασκευή των μονοθεσίων της Formula 1, με μια διαδικασία που ξεκινά από ένα δισδιάστατο σχέδιο, το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται μέσω μοντελοποίησης και τρισδιάστατης εκτύπωσης σε καλούπι. Ακολουθεί η χύτευση, μια από τις παλαιότερες τεχνικές γλυπτικής. Αυτό συνδυάζει την παραδοσιακή χειροτεχνία με τις εξαιρετικά καινοτόμες μεθόδους.

Τα στατιστικά λένε πολλά

Μίκαελ Σουμάχερ και Λιούις Χάμιλτον, όχι μόνο μοιράζονται την κορυφή του πίνακα για τα παγκόσμια πρωταθλήματα, αλλά είναι επίσης οι πιο επιτυχημένοι οδηγοί στη Μόντσα με πέντε νίκες ο καθένας. Αμφότεροι έχουν οκτώ τερματισμούς στο βάθρο, ενώ ο Άγγλος έχει επίσης τις περισσότερες pole position με επτά.

Με είκοσι νίκες, η Ferrari είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα, σχεδόν το ένα τρίτο όλων των ιταλικών αγώνων. Κατέχει την πρώτη θέση στις pole position (23) και στους τερματισμούς στο βάθρο (72). Η McLaren είναι δεύτερη και στις τρεις αυτές λίστες με 11 νίκες, 12 pole position και 31 τερματισμούς στο βάθρο. Μια άλλη ενδιαφέρουσα «ιταλική» στατιστική σχετικά με τη Μόντσα είναι ότι ήταν ο τόπος της μοναδικής νίκης αγώνα για έναν κινητήρα Ferrari που δεν τοποθετήθηκε σε αυτοκίνητο κατασκευασμένο στο Μαρανέλο. Συνέβη το 2008, όταν ο Σεμπαστιάν Φέτελ πέτυχε μία από τις πιο απροσδόκητες νίκες στην ιστορία της Formula 1 στο τιμόνι μιας Toro Rosso. Μάλιστα, η ομάδα με έδρα τη Faenza πέτυχε άλλη μια έκπληξη 12 χρόνια αργότερα, όταν με το όνομα AlphaTauri, κέρδισε ξανά στη Μόντσα, με τον Πιέρ Γκασλί στο τιμόνι. Το ιταλικό Grand Prix έχει κρίνει την έκβαση του παγκόσμιου πρωταθλήματος οδηγών 11 φορές: 1950, 1956, 1961, 1963, 1966, 1969, 1972, 1973, 1975, 1978 και 1979. Ο Τζάκι Στιούαρτ, πήρε δυο φορές τον τίτλο στη Μόντσα το 1969 και το 1973.