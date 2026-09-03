Ρεκόρ για 7θέσιο ηλεκτρικό SUV τα 936 χλμ. που έβγαλε το Skoda Peaq χωρίς επαναφόρτιση

Το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο SUV στο χαρτοφυλάκιο της Skoda, το Peaq, που αναμένεται σύντομα και στην Ελλάδα, πέτυχε κιόλας το πρώτο του ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, δύο υπάλληλοι της Skoda, ο Marek Jež και ο Jakub Krs, είχαν την ιδέα να διαπιστώσουν πόσο μακριά θα μπορούσε να πάει το νέο ηλεκτρικό 7θέσιο μοντέλο, με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας των 91 kWh (86 kWh καθαρή).

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Ετσι, ξεκίνησαν από το εργοστάσιο της Mlada Boleslav, στα κεντρικά της μάρκας στην Τσεχία, με ένα Skoda Peaq 90 παραγωγής, με ισχύ 286 ίππων (210 kW), κίνηση στους πίσω τροχούς και ζάντες 19 ιντσών με στάνταρ ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης.

Η βελτιστοποιημένη αεροδυναμική με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,249, έδωσε τη δυνατότητα στο πλήρωμα του αυτοκινήτου, να φτάσει μέχρι το Ζάντβουρτ της Ολλανδίας, και διανύοντας 936 χιλιόμετρα χωρίς επαναφόρτιση, έχοντας μέση κατανάλωση ενέργειας μόλις 9,2 kWh/100 χλμ.