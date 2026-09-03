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Ρεκόρ για 7θέσιο ηλεκτρικό SUV τα 936 χλμ. που έβγαλε το Skoda Peaq χωρίς επαναφόρτιση

Η ναυαρχίδα της Skoda ταξίδεψε από το Mlada Boleslav στην Ολλανδία, με μέση κατανάλωση μόλις 9,2 kWh/100 χλμ.
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Δημήτρης Μπαλής
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Το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο SUV στο χαρτοφυλάκιο της Skoda, το Peaq, που αναμένεται σύντομα και στην Ελλάδα, πέτυχε κιόλας το πρώτο του ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, δύο υπάλληλοι της Skoda, ο Marek Jež και ο Jakub Krs, είχαν την ιδέα να διαπιστώσουν πόσο μακριά θα μπορούσε να πάει το νέο ηλεκτρικό 7θέσιο μοντέλο, με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας των 91 kWh (86 kWh καθαρή).

Ετσι, ξεκίνησαν από το εργοστάσιο της Mlada Boleslav, στα κεντρικά της μάρκας στην Τσεχία, με ένα Skoda Peaq 90 παραγωγής, με ισχύ 286 ίππων (210 kW), κίνηση στους πίσω τροχούς και ζάντες 19 ιντσών με στάνταρ ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης.

Η βελτιστοποιημένη αεροδυναμική με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,249, έδωσε τη δυνατότητα στο πλήρωμα του αυτοκινήτου, να φτάσει μέχρι το Ζάντβουρτ της Ολλανδίας, και διανύοντας 936 χιλιόμετρα χωρίς επαναφόρτιση, έχοντας μέση κατανάλωση ενέργειας μόλις 9,2 kWh/100 χλμ.

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Η προσπάθεια κατάρριψης του ρεκόρ πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη της αρχής πιστοποίησης TÜV SÜD.

Σύμφωνα με την έγκριση τύπου, το Skoda Peaq 90 έχει αυτονομία έως 647 χλμ., βάσει του πλήρους εύρους των συνθηκών οδήγησης που ορίζει η νομοθεσία. Ωστόσο, τα 936 χλμ. – ρεκόρ, ξεπέρασαν κατά 45% ή 289 χλμ., την εργοστασιακή αυτονομία.

Το Skoda Peaq έχει λάβει περισσότερες από 10.000 παραγγελίες μέχρι σήμερα.

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