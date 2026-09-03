Το Volvo EX30 γίνεται κινητή τράπεζα τροφοδοσίας

Χάρη σε μια νέα ενημέρωση λογισμικού, το Volvo EX30 μετατρέπεται σε κινητή πηγή ενέργειας όπου κι αν είναι παρκαρισμένο.

Συγκεκριμένα, με τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές απευθείας από τη μπαταρία του, όπως μια καφετιέρα, ένα ψυγείο, μια ψησταριά ή και εργαλεία.

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Το σύστημα μπορεί να παρέχει έως και 3kW ισχύος στα 16 αμπέρ, η οποία είναι αρκετή για ένα ευρύ φάσμα καθημερινού εξοπλισμού. Η ισχύς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες και το αυτοκίνητο θα σταματήσει αυτόματα την παροχή ενέργειας εάν η στάθμη της μπαταρίας πέσει κάτω από το 20%.

Από αυτήν την εβδομάδα, η Volvo κυκλοφορεί δωρεάν την τελευταία ασύρματη ενημέρωση λογισμικού τόσο σε νέους όσο και σε υπάρχοντες πελάτες του EX30, η οποία εισάγει αυτόν τον νέο τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου στην καθημερινή ζωή.

Παράλληλα, παρουσιάζει μια ανανεωμένη εμπειρία χρήστη, με ένα επανασχεδιασμένο μενού ρυθμίσεων που διευκολύνουν την πρόσβαση στα χειριστήρια που έχουν μεγαλύτερη σημασία.