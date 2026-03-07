Formula 1: Στην pole position ο Russell με Mercedes – Χτύπημα του Verstappen στην αρχή των δοκιμαστικών κατάταξης

Με ανάμεικτα συναισθήματα και αποτελέσματα στις δοκιμές κατάταξης, ξεκίνησε η Formula 1 για το 2026, ενόψει του αυριανού (6 το πρωί ώρα Ελλάδος), πρώτο Grand Prix της χρονιάς στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Ο Τζορτζ Ράσελ επιβεβαίωσε ότι η Mercedes είναι ένα κλικ πιο έτοιμη από τις άλλες ομάδες, κάνοντας τον πρώτο χρόνο και παίρνοντας την pole position, ενώ το γεγονός αυτό ενίσχυσε και η δεύτερη θέση με τον Αντρέα – Κίμι Αντονέλι, ο οποίος αν και διέλυσε το μονοθέσιο στο τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών, λίγες ώρες νωρίτερα, οι μηχανικοί έκαναν ηρωική δουλειά ετοιμάζοντας το μονοθέσιο, και παρά του ότι στην τελική διαδικασία των κατατακτήριων έχασε ένα εξάρτημα, έπεσε πάνω του ο Νόρις και είχαμε συντρίμμια, τελικά έκανε δεύτερο χρόνο ο Ιταλός. Το συμβάν θα εξεταζόταν από τους αγωνοδίκες.

Ο Ιζάκ Χάτζαρ αποδείχθηκε πολύ δυνατός στη δεύτερη χρονιά του, πέρυσι με τη θυγατρική Racing Bulls και φέτος με τη «μαμά» εταιρεία Red Bull – Ford. Ξεπέρασε Ferrari και McLaren, είναι 3ος στην εκκίνηση, και θα αναζητήσει έναν καλό, καθαρό αγώνα για να φτάσει στον τερματισμό και να ανέβει στο βάθρο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Στις θέσεις 4 και 7 οι δύο Ferrari με Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον και ανάμεσά τους, οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις με τα McLaren. Τα δύο Racing Bulls – Ford στις θέσεις 8 και 9 με Λίαμ Λόουσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ, και στην 10η ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο που δεν έκανε κανένα γύρο με το Audi.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν άτυχος καθώς στην αρχή των κατατακτήριων δοκιμών, στα φρένα ο πίσω άξονας δεν λειτούργησε με αποτέλεσμα η Red Bull – Ford να καταλήξει ακυβέρνητη στις μπαριέρες. Ο Ολλανδός, 4 φορές πρωταθλητής, θα ξεκινήσει από τις τελευταίες θέσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Όσα έγιναν στις κατατακτήριες δοκιμές

Με την έναρξη της διαδικασίας, ο Στρολ με την Aston Martin δε μπήκε καθόλου στην πίστα. Είναι γνωστά τα προβλήματα με τους κραδασμούς του μονοθεσίου, που προέρχονται από τον κινητήρα Honda και που κάνουν ζημιά στη μπαταρία. Δεν είχε τρέξει ούτε νωρίτερα στο τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών και δεν θα πάρει μέρος στο Grand Prix, αύριο το πρωί ώρα Ελλάδος.

Όμως και ο Σάινθ με τη Williams δεν έτρεξε. Στο τρίτο σκέλος είχε κάνει μόλις έναν γύρο, καθώς σταμάτησε στην πίστα. Οπότε κι αυτός μένει εκτός Grand Prix.

Μεγάλο πρόβλημα προέκυψε με την εγκατάλειψη του Φερστάπεν, ο οποίος στον δεύτερο γύρο, στην πρώτη δεξιά στροφή μετά τη μεγάλη ευθεία, πάτησε τα φρένα, «κλείδωσε» αναίτια ο πίσω άξονας και ο Ολλανδός μη μπορώντας να κάνει κάτι κατέληξε στις μπαριέρες, εγκαταλείποντας άδικα με τη Red Bull – Ford. Έτσι θα ξεκινήσει από τις τελευταίες θέσεις.

Ο δε Αντονέλι με τη Mercedes, ο οποίος χτύπησε το μονοθέσιο στο τρίτο σκέλος των δοκιμών, έβαλε τους μηχανικούς σε δοκιμασία, οι οποίοι κατάφεραν να το ετοιμάσουν για να πάρει μέρος στις κατατακτήριες δοκιμές.

Στο Q1, στο πρώτο σκέλος των δοκιμών κατάταξης, οι 5 τελευταίοι οδηγοί ήταν: Αλόνσο – Aston Martin, Πέρες – Cadillac, Μπότας – Cadillac, Φερστάπεν – Red Bull – Ford, Σάινθ – Williams και Στρολ – Aston Martin.

Δύσκολο ξεκίνημα ης χρονιάς για την Aston Martin και εξίσου δύσκολο για την πρωτάρα στη Formula 1, Cadillac, που ήταν 3 δευτερόλεπτα πίσω από τον ανταγωνισμό, αλλά χωρίς προβλήματα στο μονοθέσιο.

Στο Q2 έγινε μεγάλη μάχη ώστε κάποιο από τα μονοθέσια των λιγότερο ισχυρών ομάδων να μπορέσει να μπει στην τελική δεκάδα. Τελικά μόνο ο Μπορτολέτο με την πρωτάρα στη Formula 1, Audi, κατάφερε να προκριθεί. Οι τελευταίοι του Q2, στις θέσεις 11-16, ήταν: Χούλκενμπεργκ – Audi, Μπέρμαν – Haas, Οκόν – Haas, Γκασλί – Alpine, Αλμπον – Williams και Κολαπίντο – Alpine.

Και στην τελική διαδικασία, για τη μάχη της pole position είχαμε σκληρές κόντρες.

Δύο Mercedes, δύο McLaren, δύο Ferrari, δύο Racing Bulls, ένα Red Bull και ένα Audi.

Με το ξεκίνημα, ο Αντονέλι έχασε ένα εξάρτημα από το μονοθέσιο και έπεσε πάνω ο Νόρις, χτυπώντας ελαφριά την μπροστινή πτέρυγα. Είχαμε διακοπή να σκουπιστεί η πίστα και επανεκκίνηση της διαδικασίας 7 λεπτά αργότερα.

Μόλις συνεχίστηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές, οι Ferrari και οι McLaren φάνηκαν να μην είναι τόσο δυνατές, ώστε να διεκδικήσουν την pole position από τη Mercedes, που αυτή τη στιγμή θεωρείται το φαβορί και είχε γίνει πολύς λόγος από τις άλλες ομάδες για μια τεχνική λύση της γερμανικής ομάδας, την οποία τελικά η FIA ενέκρινε.

Ο Ράσελ στην pole position με το ένα Mercedes και ο Αντονέλι δεύτερος με το άλλο «αστέρι», 3 δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός, και τρίτος, 7 δέκατα πίσω από τον πρώτο, ο Χάτζαρ με Red Bull – Ford, σε μια εξαιρετική εμφάνιση. Στις θέσεις 4 και 7 οι δύο Ferrari με Λεκλέρ και Χάμιλτον και ανάμεσά τους, οι Πιάστρι και Νόρις με τα McLaren. Τα δύο Racing Bulls – Ford στις θέσεις 8 και 9 Λίαμ Λόουσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ, και στην 10η ο Μπορτολέτο που δεν έκανε κανένα γύρο με το Audi.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Δηλώσεις

Ιζάκ Χάτζαρ – Red Bull – Ford

«Ήταν πολύ ομαλές κατατακτήριες, η προετοιμασία ήταν λίγο δύσκολη και δεν ήμασταν πραγματικά σε θέση να διεκδικήσουμε την πρώτη τριάδα. Ένιωθα ότι οι Ferrari και οι McLaren ήταν λίγο πιο ξεκάθαρες. Αλλά το καταφέραμε και ήταν ένας καλός τελευταίος γύρος. Θέλω να διατηρήσω τη θέση μου και ένα δεύτερο βάθρο θα ήταν ωραίο».

Αντρέα – Κίμι Αντονέλι – Mercedes

«Οι μηχανικοί σήμερα ήταν οι ήρωες. Δεν είχαμε καν χρόνο να στήσουμε το αυτοκίνητο. Δεν ήταν εύκολο και έπρεπε να ψάξω πολύ. Πρέπει να έχω ένα καθαρό Σαββατοκύριακο την επόμενη φορά, καθώς σίγουρα έκανα συμβιβασμούς στις κατατακτήριες σήμερα».

Τζορτζ Ράσελ – Mercedes

«Μια υπέροχη μέρα. Ξέραμε ότι υπήρχε μεγάλη δυναμική στο αυτοκίνητο. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που έχω και τον Κίμι εδώ δίπλα μου, καθώς η ομάδα έκανε καταπληκτική δουλειά στο γκαράζ σήμερα. Είμαι ενθουσιασμένος για τον αγώνα αύριο, νομίζω ότι μπορούμε να προσφέρουμε μερικούς αρκετά συναρπαστικούς αγώνες».