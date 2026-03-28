Formula 1: Στο ίδιο έργο θεατές με ταχύτερη τη Mercedes στα ελεύθερα του Σαββάτου

Κι ενώ σε μια ώρα ξεκινούν οι δοκιμές κατάταξης για τον 3ο Grand Prix της φετινής Formula 1, στο τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών που έγιναν νωρίτερα σήμερα το πρωί, ώρα Ελλάδος, η Mercedes είχε και πάλι το πάνω χέρι.

Ο Κίμι Αντονέλι έκανε τον καλύτερο χρόνο με μια διαφορά δύο δεκάτων του δευτερολέπτου από τον ομόσταβλό του Τζορτζ Ράσελ, ενώ ο τρίτος Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari ήταν πάνω από 8 δέκατα πίσω!

Ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren βρέθηκε σε πάνω από 1 δευτ. απόσταση, ακολουθούμενος από τον Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari, και τον Λάντο Νόρις με την άλλη McLaren, που άλλαξε ηλεκτρομοτέρ στο μονοθέσιο.

Για μία ακόμα φορά είδαμε τον Νίκο Χούλκενμπεργκ με την Audi να κάνει ανταγωνιστικούς -όσο γίνεται- χρόνους, με την 7η θέση, μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford που υπέφερε τόσο από υπερστροφή όσο και από υποστροφή, ενώ και ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο με την άλλη Audi έδειξε σθένος με τον 9ο χρόνο, με τη δεκάδα να κλείνει ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine.

Ακολούθησαν τρία μονοθέσια με ίδια μοτέρ, η Red Bull – Ford του Ισάκ Χάτζαρ και οι δύο Racing Bulls – Ford με Λίαμ Λόουσον και Αρβιντ Λίντμπλαντ.

Στα αξιοπρόσεκτα των δοκιμών, ένα τετ-α-κε του Όλιβερ Μπέρμαν με τη Haas, ενώ στους τελευταίους 4 χρόνους ήταν οι δύο Cadillac με Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρες και οι δύο Aston Martin με Λανς Στρολ και Φερνάντο Αλόνσο.