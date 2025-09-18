Formula 1: Στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν το σκηνικό

Φτάσαμε αισίως στον 17ο αγώνα της χρονιάς για τη Formula 1 και φύγαμε από την Ευρώπη για να πάμε στο Αζερμπαϊτζάν, για ένα Grand Prix σε δρόμους πόλης, με περάσματα από το ιστορικό κέντρο.

Μετά τη νίκη του Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull στη Μόντσα, πριν δύο εβδομάδες, το ενδιαφέρον για την κατάκτηση του πρωταθλήματος δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ των δύο οδηγών της McLaren, του Όσκαρ Πιάστρι και του Λάντο Νόρις, με τον πρώτο να είναι επικεφαλής της βαθμολογίας με 31 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο και ομόσταβλό του οδηγό. Ο Φερστάπεν υπολείπεται 94 βαθμούς από τον Πιάστρι, όμως απομένουν 8 αγώνες και όλα μπορεί να αλλάξουν, αν κερδίσει και πάλι ο Ολλανδός, 4 φορές πρωταθλητής, την Κυριακή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα δούμε τι θα κάνει και η Ferrari που πάντα στο Μπακού κάνει καλούς χρόνους και παίρνει pole position, ενώ και η Mercedes θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τη μέτρια εμφάνιση στη Μόντσα.

Η πίστα

Η πίστα του Μπακού έχει μήκος 6,003 χιλιόμετρα και διασχίζει την παλιά πόλη και το πιο σύγχρονο τμήμα της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν. Διαθέτει 20 στροφές, πολλές από τις οποίες σε γωνία 90 μοιρών. Η κύρια ευθεία είναι πολύ φαρδιά και έχει χώρο για τουλάχιστον τρία αυτοκίνητα να τρέχουν δίπλα-δίπλα. Ωστόσο, σε ορισμένα τμήματα της παλιάς πόλης, όπως η στροφή 8, η στενότερη από όλες, η πίστα έχει πλάτος μόνο επτά μέτρα.

Όπως συμβαίνει πάντα σε αυτό το είδος πίστας, το περιθώριο σφάλματος είναι ελάχιστο και το παραμικρό λάθος από έναν οδηγό έχει υψηλό τίμημα. Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο ασφαλείας μπορεί να είναι ένα τακτικό χαρακτηριστικό στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα.

Οι ταχύτητες στο Μπακού ποικίλλουν επίσης σημαντικά. Η ανεπίσημη μεγαλύτερη τελική ταχύτητα που καταγράφηκε σε αγώνα της Formula 1 σημειώθηκε εδώ από τον Βάλτερι Μπότας, ο οποίος έφτασε τα 378 χλμ./ώρα στις κατατακτήριες δοκιμές για τον αγώνα του 2016, αλλά υπάρχουν στενά τμήματα που αντιμετωπίζονται με ταχύτητα περίπου 60 χλμ./ώρα. Αυτό δυσκολεύει τη ζωή των μηχανικών όσον αφορά τον καθορισμό του επιπέδου της αεροδυναμικής κάθετης δύναμης, αναζητώντας τον πιο αποτελεσματικό συμβιβασμό για να διασφαλιστεί ότι το αυτοκίνητο είναι ανταγωνιστικό τόσο στις κατατακτήριες όσο και στον αγώνα.

Η ιστορία

Οκτώ Grand Prix έχουν διεξαχθεί στις όχθες της Κασπίας Θάλασσας, με 7 διαφορετικούς νικητές. Ο μόνος οδηγός που έχει κατακτήσει δύο νίκες είναι ο Σέρχιο Πέρες (θα τρέχει το 2027 για την Cadillac), οδηγώντας για τη Red Bull το 2021 και το 2023. Η ομάδα του Μίλτον Κέινς είναι η πιο επιτυχημένη με δύο νίκες ακόμα, το 2017 και το 2022, χάρη στους Ντάνιελ Ρικιάρντο και Μαξ Φερστάπεν, αντίστοιχα. Η Mercedes έχει κερδίσει τρεις φορές με τον Ρόσμπεργκ το 2016, τον Χάμιλτον το 2018 και τον Μπότας το 2019, ενώ πέρυσι, ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν αυτός που πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού για τη McLaren.